Harga Bensin AS Semakin Melonjak, California Jadi yang Termahal

Gejolak geopolitik global kian membebani kantong warga Amerika Serikat (AS). Harga rata-rata bensin nasional terus merangkak naik, dengan negara bagian California mencatatkan rekor tertinggi yang menembus angka psikologis US$6 per galon pada Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan data terbaru dari American Automobile Association (AAA), rata-rata harga bensin nasional kini bertengger di angka US$4,3 per galon. Dalam kurun waktu sepekan saja, terjadi kenaikan tajam sebesar 27 sen.

Kondisi ini menempatkan harga bahan bakar di titik tertinggi dalam empat tahun terakhir, atau menyamai level yang pernah terjadi pada akhir Juli 2022 silam.

Selat Hormuz Jadi Pemicu Utama

Lonjakan ini bukan tanpa sebab. AAA dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak mentah yang kini melampaui US$100 per barel menjadi motor utamanya. Situasi kian pelik lantaran belum ada kepastian mengenai kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali untuk jalur perdagangan internasional.

"Rata-rata nasional saat ini tercatat lebih tinggi US$1,12 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu," tulis rilis resmi AAA, asosiasi nirlaba yang menaungi lebih dari 60 juta anggota tersebut.

California Paling Terpukul

Di tingkat negara bagian, California masih menjadi wilayah dengan beban biaya hidup tertinggi terkait bahan bakar. Pada Kamis kemarin, harga rata-rata di negara bagian ini mencapai US$6,06 per galon (sekitar Rp104.800 dengan kurs Rp17.300 per dolar AS).

Posisi California ditempel ketat oleh Hawaii dengan harga US$5,64 per galon dan Washington di angka US$5,57. Tak hanya itu, negara bagian Oregon dan Nevada juga ikut terseret ke dalam tren harga tinggi, dengan masing-masing mencatatkan angka US$5,15 dan US$5,12 per galon.

Ketidakpastian pembukaan jalur logistik di Timur Tengah diprediksi masih akan terus membayangi pergerakan harga energi di pasar global dalam beberapa pekan ke depan. Jika ketegangan tak kunjung mereda, bukan tidak mungkin rekor-rekor baru akan kembali tercipta.