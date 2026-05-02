Harga Bensin AS Tembus Rekor Tertinggi Dampak Panasnya Konflik Iran

Sejumlah mobil tengah antre untuk mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di New York, AS. (Foto: Bloomberg)

Warga Amerika Serikat (AS) kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk urusan bahan bakar. Harga rata-rata bensin di Negeri Paman Sam resmi menyentuh level tertinggi sejak Juli 2022. Lonjakan tajam ini merupakan imbas langsung dari eskalasi konflik militer dengan Iran yang kian memanas.

Berdasarkan data terbaru dari asosiasi otomobil Amerika AAA pada Jumat (1/5/2026), harga bensin jenis Regular melonjak lebih dari 9 sen hanya dalam waktu satu hari. Saat ini, harga per galon bensin dengan oktan terendah tersebut mencapai US$4,392 atau setara dengan Rp76.000 (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Dampak Operasi Militer

Kenaikan harga ini sejatinya sudah terasa sejak Washington melancarkan operasi militer terhadap Iran. Tercatat, sejak genderang perang ditabuh, harga bensin telah merangkak naik sebesar US$1,41.

Negara bagian California mencatatkan rekor paling mencekik. Di wilayah ini, harga per galon bensin menembus angka US$6,06 atau sekitar Rp104.800. Angka yang fantastis ini diikuti oleh empat negara bagian lain yakni Washington, Oregon, Nevada, dan Hawaii yang semuanya telah melampaui ambang batas US$5.

Saat ini, hanya tersisa 13 negara bagian yang masih menjual bensin di bawah harga US$4 per galon. Georgia kini menyandang status wilayah dengan harga termurah yakni US$3,802 per galon, menggeser posisi Oklahoma.

Buntut Gagalnya Negosiasi Islamabad

Melambungnya harga energi ini tidak lepas dari situasi geopolitik yang buntu. Pasca serangan AS dan Israel ke target-target di Iran pada 28 Februari lalu, harapan sempat muncul saat gencatan senjata dua pekan diumumkan pada 7 April.

Namun, angin segar itu sirna setelah pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Alih-alih mereda, Washington justru mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sambil memperpanjang status gencatan senjata yang rapuh.

Blokade Selat Hormuz

Kondisi diperparah dengan terjadinya blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk Persia menuju pasar global.

Terganggunya arus distribusi di titik krusial tersebut memicu kepanikan pasar yang mendorong harga energi dunia, terutama di AS, terus melambung tinggi tanpa kepastian kapan akan melandai.