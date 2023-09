Harga Beras Naik Ugal-ugalan, Menteri Etho Perintahkan Bulog Stabilkan

Harga beras baik kelas medium apalagi premium terus naik, tak terbendung. Atas fenomena ini, Menteri BUMN, Erick Thohir (Etho), memerintahkan Perum Bulog segera kendalikan.

Kalau harga beras terjaga, maka dampaknya bagus. Agar daya beli masyarakat bisa terjaga yang berdampak kepada perputaran ekonomi.

"Karena memang sangat sulit saat ini dalam memasuki musim kering. Maka Bulog harus mengadakan persediaan beras agar aman. Sekarang ini sudah ada 1,3 juta ton lalu kita bawa lagi berasnya karena lagi mahal di bawah harganya," kata Menteri Etho, di Tangerang, Banten, Jumat (8/9?2023).

Selain stabilitas harga dan pasokan yang mencukupi bagi masyarakat menengah, dia pun mendorong agar segera melakukan upaya penyaluran beras bagi masyarakat miskin. "Pemerintah juga akan menggelontorkan namanya bantuan beras 20,1 juta ton. Di situlah kita membagikan selama tiga bulan ke depan satu keluarga 10 kilogram," katanya.

Menteri Etho berharap, dengan bantuan beras bagi kelompok masyarakat rentan, perusahaan-perusahaan BUMN hadir membantu dan menampilkan kerja terbaiknya.

"Itu sudah program dari melalui Bulog, bansos melalui PT Pos, kita dorong supaya kerja-kerja ini dirasakan masyarakat dan pemerintah harus adil," ujarnya.

Dengan asumsi pasokan beras yang mencapai 1,3 juta ton di Perum Bulog dapat memastikan keamanan pangan di masa kemarau panjang saat ini. "Stok 1,3 juta ton, kita tambah lagi 2,4 juta ton beras," ucap dia.

Hari ini, Jumat (8/9/2023), harga beras terpantau naik bahkan menorehkan rekor anyar. Untuk beras kelas medium dibanderol Rp12.670 per kilogram, atau naik Rp50. Untuk beras jenis medium menclok di harga Rp14.290 per kilogram.

Pada 1 September 2023, harga beras premium tercatat masih Rp14.010 per kilogram, sedangkan beras medium berada di level Rp12.330 per kilogram. Sementara pantauan di lapangan, harga beras bahkan ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kilogram. Sedangkan di e-commerce ada yang dijual Rp18.000 per kilogram. Ini kenaikan yang ugal-ugalan.