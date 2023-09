Harga Cabai di Sumbar Turun Rp20 Ribu per Kilogram

Harga cabai merah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat turun dari Rp120 ribu menjadi Rp100 ribu per kilogram semenjak tiga hari lalu.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Agam, Nelfia Fauzana mengatakan harga cabai merah itu turun sebesar Rp20 ribu per kilogram.

"Harga cabai itu turun Rp20 ribu semenjak tiga hari lalu pada Minggu (19/6)," katanya di Lubukbasung, Rabu (22/6/2022).

Ia mengatakan, harga cabai merah masih tinggi akibat pasokan cabai dari pedagang pengumpul berkurang. Sedangkan cabai merah dari daerah lain berupa Sumatera Utara, Pulau Jawa dan daerah lain juga tidak masuk ke Agam.

"Harga cabai merah naik dari Rp45 ribu per kilogram, naik Rp60 ribu per kilogram, menjadi Rp95 ribu per kilogram dan Rp120 ribu per kilogram," katanya.

Ia menambahkan, harga kebutuhan lainnya yang turun berupa bawang merah dari Rp55 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp24 ribu menjadi Rp20 ribu per kilogram, bawang prey dari Rp12 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram, kentang dari Rp12 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram dan kol dari Rp12 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram.

Sedangkan harga kenaikan juga terjadi pada tomat dari Rp12 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram, wartel dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram.

Untuk harga normal berupa beras benang pulau Rp12 ribu per kilogram, sokan Rp12 ribu per kilogram, Ir 42 Rp12 ribu per kilogram, kuruik kusuik Rp13,5 ribu per kilogram, gula pasir lokal Rp14 ribu per kilogram.

Sementara minyak goreng kemasan Rp24 ribu per kilogram, minyak curah Rp17 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp65 ribu per kilogram, daging ayam kampung Rp62 ribu per kilogram, daging sapi Rp150 ribu per kilogram.

Harga telur ayam kampung Rp2.500 per butir, telur ayam ayam ras Rp2.000 per butir, telur bebek Rp2.500 per butir, cabai rawit Rp60 ribu per kilogram, buncis Rp15 ribu per kilogram.

Selain itu, ikan tongkol Rp35 ribu per kilogram, ikan sarden Rp35 ribu per kilogram, ikan kembung Rp40 ribu per kilogram, ikan tuna Rp35 ribu per kilogram dan ikan nila Rp25 ribu per kilogram.[ipe]