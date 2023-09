Harga Cabai Sudah Tembus Rp100 Ribu, Mentan Syahrul Masih Ngomong Stok Aman

Belum masuk Bulan Puasa, harga cabai rawit merah sudah meroket tajam. Di pasar tradisional Jakarta Barat, harganya tembus Rp100 ribu per kilogram. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut stok cabai aman.

Pada Kamis (10/3/2022), Mentan SYL menjamin pasokan dan ketersediaan cabai untuk persiapan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, mencukupi. "Saya pastikan untuk cabai besar maupun cabai rawit semua dalam kondisi cukup," kata Mentan SYL.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian produksi cabai besar berdasarkan prognosa pada bulan Maret ini mencapai 111.669 ton, sementara untuk kebutuhannya hanya 92.040 ton. Dengan angka tersebut maka neraca bulanan untuk cabai besar surplus mencapai 19,630 ton. Sementara prognosa untuk produksi cabai rawit mencapai 104.115 ton dengan kebutuhannya mencapai 90.706 ton, sehingga akan ada surplus 13.409 ton.

"Untuk bulan April prognosa produksi cabai besar kita mencapai 107,932 ton dan produksi cabai rawit mencapai 112,490 ton. Memang pada bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu ada kenaikan harga karena suply dan demand. Namun kenaikannya masih dalam kendali," kata politisi Partai NasDem ini.

Mentan mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pembelian cabai petani di seluruh daerah dengan transaksi harga yang disepakati masih dalam tahap menguntungkan. Kementan terus melakukan pemetaan terkait pergerakan produksi cabai di seluruh Indonesia. Menurutnya cara ini penting dilakukan agar kebutuhan masyarakat selalu tersedia tanpa ada kekurangan ataupun kelangkaan. "Kami bersama-sama pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus memantau pergerakan cabai dengan melakukan pemetaan di setiap bulan. Oleh karena itu sekali lagi sandaran kita adalah menjaga ketersediaan secara baik," kata Mentan SYL.

Pernyataan Mentan SYL paradoks dengan kenyataan di lapangan. Harga cabai rawit merah di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah mencapai mencapai Rp 100.000 per kilogram. Menariknya, harga cabai rawit merah mengalami lompatan dari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per kilogram, hanya dalam waktu empat hari. sedangkan harga cabai merah besar dari Rp40 ribu menjadi Rp60 ribu. Untuk cabai merah keriting harganya Rp60 ribu, keriting ijo Rp35 ribu, dan rawit ijo Rp50 ribu per kilogram).

