Harga Daging Sapi dan Ayam Kembali Normal Usai Lebaran

Harga daging sapi dan ayam di Cianjur, Jawa Barat, sudah kembali normal setelah Lebaran dari Rp160 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Begitu juga dengan harga daging ayam yang mengalami penurunan dari Rp55 ribu kini dijual Rp36 ribu per kg.

Kepala UPTD Pasar Induk Pasirhayam Cianjur Doni Wibowo mengatakan, memasuki dua pekan setelah hari raya, harga daging sapi dan ayam mulai turun, sedangkan tingkat permintaan daging ayam kembali normal berkisar antar 30 sampai 50 ton per hari.

"Untuk harga daging sudah mulai turun, daging sapi sebelumnya dijual Rp160 ribu per kilogram saat ini menjadi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam dari Rp55 ribu per kilogram saat ini turun menjadi Rp36 per kilogram," katanya di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022).

Stok daging sapi dan ayam pun masih aman hingga dua bulan ke depan. Sebab, selama ini pasar tradisional di Cianjur mengandalkan stok dari peternak dan rumah potong hewan yang ada di Cianjur. Termasuk daging yang dijajakan terbebas dari penyakit berbahaya karena mendapat pengawasan dari dinas terkait.

"Untuk stok daging aman, termasuk dari penyakit berbahaya karena rutin mendapat pemeriksaan dari dinas terkait. Kami selalu memantau harga kebutuhan pangan setiap harinya," katanya.

Sekjen Asosiasi Pedagang Daging Domba Ayam dan Sapi (Apddas) Cianjur, Rudi Lazuardi, mengatakan seiring turunnya harga daging sapi dan ayam di pasar yang ada di Cianjur, diikuti tingkat penjualan yang meningkat, setiap harinya bandar daging ayam di Cianjur dapat menghabiskan puluhan ton daging ayam.

"Harga turun dan penjualan kembali normal, per hari satu orang bandar dapat menjual 10 ton daging ayam, kalau ditotal dari tiga bandar yang ada setiap hari bisa menjual 30 ton daging ayam dengan harga Rp36 ribu per kilogram," katanya.

Sedangkan, untuk daging sapi tambah dia, masing-masing bandar dan rumah potong dapat menjual 1-5 ton daging sapi untuk kebutuhan beberapa pasar di Cianjur setiap harinya. "Untuk penjualan daging sapi juga sudah kembali normal setelah sempat menurun karena harga cukup tinggi," katanya. [jin]