Harga Emas Bangkit dari Level Terendah 9 Bulan

Emas merangkak naik pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu (9/7/2022) pagi WIB. Ini memperpanjang keuntungan untuk sesi kedua beruntun. Rebound terpicu aksi beli investor setelah menyentuh level terendah dalam lebih dari sembilan bulan.

Pada saat yang sama, dolar AS yang lebih lemah menambah daya tarik logam kuning. Akan tetapi, peningkatan data pekerjaan AS di atas level ekspektasi membuat hasrat pasar atas aset berisiko meningkat. Sementara emas masuk kelompok risiko safe haven, suatu jenis instrumen yang dinilai lebih “aman” saat ketidakpastian ekonomi, politik, ataupun geopolitik meningkat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, sedikit menguat 2,6 dolar AS atau 0,15 persen, menjadi ditutup pada 1.742,30 dolar AS per ounce. Emas kehilangan 3,3 persen untuk minggu ini, mencatat penurunan mingguan keempat berturut-turut di tengah penguatan dolar AS.

Kerugian minggu ini juga yang paling tajam sejak pekan yang berakhir 6 Mei. Terlepas dari statistik mingguan yang suram, emas telah menunjukkan ketahanannya sejak menyentuh terendah 10 bulan Rabu (6/7) di 1.730,70 dolar AS. Membalik dari level itu, emas Agustus di Comex hampir tidak bergerak di kedua sisi 1.740 dolar AS.

Itu, bagi sebagian orang, merupakan indikasi bahwa emas mungkin sudah atau hampir, mencapai titik terendah dan mungkin tidak terlalu banyak mencatat kerugian.

Emas berjangka terdongkrak 3,2 dolar AS atau 0,18 persen menjadi 1.739,70 dolar AS pada Kamis (7/7), setelah tergelincir 27,40 dolar AS atau 1,55 persen menjadi 1.736,50 dolar AS pada Rabu (6/7) dan anjlok 37,6 dolar AS atau 2,09 persen menjadi 1.763,90 dolar AS pada Selasa (5/7).

"Kami melihat beberapa perburuan barang murah yang bagus setelah aksi jual emas yang dramatis. Jelas ada minat untuk membeli pada saat penurunan, setelah kemarin bergerak ke level terendah 1.700-an dolar AS," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

"Dolar tidak meningkat lebih lanjut hari ini juga memungkinkan emas untuk bangkit kembali," katanya.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Jumat (8/7/2022) bahwa ekonomi AS menambahkan 372.000 pekerjaan pada Juni, jauh lebih dari yang diperkirakan para ekonom dan tingkat pengangguran tetap tidak berubah pada 3,6 persen. Data pekerjaan yang positif sedikit membatasi keuntungan emas.

Investor juga menunggu laporan inflasi harga konsumen dan produsen AS yang akan dirilis minggu depan.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 4,8 sen atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada 19,236 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 17 dolar AS atau 1,96 persen, menjadi ditutup pada 882,8 dolar AS per ounce.