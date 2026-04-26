Update Harga Gift TikTok 2026, Mulai Ribuan sampai Jutaan Rupiah

Gift TikTok adalah fitur berupa hadiah virtual yang bisa diberikan penonton kepada kreator saat mereka melakukan live streaming.

Gift ini biasanya dibeli menggunakan koin TikTok, lalu dikirim kepada kreator sebagai bentuk dukungan selama siaran berlangsung.

Bagi para kreator, gift merupakan hadiah terbaik yang bernilai sebagai bentuk apresiasi dari pengikut setia kepadanya.

Selain itu, gift yang diterima juga bisa ditukar menjadi uang tunai, sehingga kreator bisa menggunakannya sebagai modal untuk membuat acara atau konten yang lebih menarik lagi.

Harga Beli Koin TikTok

Gift hanya bisa dibeli dengan koin TikTok yang dapat dibeli secara langsung melalui aplikasi atau website resmi Tiktok.

Setelah membeli koin TikTok, pengguna dapat menukarkannya dengan berbagai jenis gift sesuai keinginan.

Berikut adalah rincian harga koin TikTok yang diambil dari website resminya:

30 koin: Rp6.100 100 koin: Rp20.235 350 koin: Rp70.900 500 koin: Rp101.174 700 koin: Rp141.700 1.00 koin: Rp202.347 1.400 koin: Rp283.300 3.500 koin: Rp708.300 7.000 koin: Rp1.416.500 17.500 koin: Rp3.541.100

Cara Beli Koin TikTok

Demi keamanan akun, disarankan membeli koin melalui website resmi atau aplikasi TikTok untuk menghindari risiko pemblokiran.

Cara membeli koinnya sangat mudah dan dapat dibayar melalui e-wallet atau bank transfer yang resmi beroperasi di Indonesia. Berikut caranya:

Buka aplikasi browser di Hp atau komputer.

Masuk ke alamat www.tiktok.com/coin.

Login ke akun TikTok.

Pilih nominal paket koin yang sesuai dengan dana yang dimiliki.

Klik “recharge” atau “Isi ulang”.

Pilih metode pembayaran yang diinginkan (dompet digital atau transfer bank lokal)

Setelah menyelesaikan pembayaran, saldo koin akan langsung bertambah ke akun.

Harga Gift TikTok Termahal, di Atas Rp1 Juta

Di TikTok, pengguna dapat memberikan gift yang bernilai di atas Rp1.000.000 kepada kreator konten yang sedang live.

Bagi para kreator konten, gift semahal ini menjadi sangat spesial yang berarti mereka mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pengikutnya.

Berikut adalah beberapa pilihan gift TikTok di atas Rp1 juta yang dapat diberikan kepada kreator TikTok:

TikTok Universe: Rp10.799.760 (44.999 koin) TikTok Stars: Rp9.599.760 (39.999 koin) Anjing Laut dan Paus: Rp8.280.000 (34.500 koin) Leon dan Lion: Rp8.160.000 senilai (34.000 koin) Sam Si Paus: Rp7.200.000 (30.000 koin) Berkeliling Dunia: Rp7.199.760 (29.999 koin) Api Naga: Rp6.479.760 (26.999 koin) Impian Adam: Rp6.239.760 (25.999 koin) Pesawat Ulang Alik: Rp4.800.000 (20.000 koin) Taman Hiburan: Rp4.080.000 (17.000 koin) Bundaran HI: Rp4.079.760 (16.999 koin) Rosa Nebula: Rp3.600.000 (15.000 koin) Grand Final Live Fest: Rp2.639.760 (10.999 koin) Elang: Rp2.639.760 (10.999 koin) Antarbintang: Rp2.400.000 (10.000 koin)

Harga Gift TikTok Rp100 Ribu hingga Rp1 Juta

TikTok juga menghadirkan gift dengan harga yang sedikit lebih terjangkau, di kisaran angka Rp100 ribu ke atas. Fungsinya sama, untuk meramaikan live streaming dan mendukung kreator berkarya. Berikut adalah daftar harga giftnya:

Sakura Train: Rp999.750 (3.999 koin) Bianglala: Rp750.000 (3.000 koin) Magic Stage: Rp649.750 (2.599 koin) Gajah: Rp625.000 (2.500 koin) Paus Menyelam: Rp537.500 (2.150 koin) Boks Make-up: Rp499.750 (1.999 koin) Kelinci: Rp499.750 (1.999 koin) Kembang Api Misteri: Rp499.750 (1.999 koin) Garland: Rp375.000 (1.500 koin) Greeting Card: Rp375.000 (1.500 koin) Chasing the Dream: Rp375.000 (1.500 koin) Juara: Rp375.000 (1.500 koin) Diamond Tree: Rp272.000 (1.088 koin) Kembang Api: Rp272.000 (1.088 koin) Mirror Bloom: Rp250.000 (1.000 koin) Tambang Emas: Rp250.000 (1.000 koin) Airdrop Box: Rp249.750 (999 koin) Kereta: Rp224.750 (899 koin) Sunset in Bali: Rp199.750 (799 koin) Kucing Lucu: Rp199.750 (799 koin) Angsa: Rp174.750 (699 koin) Spaghetti Kiss: Rp125.000 (500 koin) “You’re Amazing”: Rp125.000 (500 koin) Senjata Uang: Rp125.000 (500 koin) Coral: Rp124.750 (499 koin) Stay Warm: Rp112.500 (450 koin)

Harga Gift TikTok Termurah di Bawah Rp100 Ribu

Deretan gift berikut ini sangat cocok sekali untuk kamu yang ingin “menyawer” dan meramaikan suasana live streaming kreator karena harganya yang murah, bisa membuat kamu mengirim gift berpuluh-puluh kali dalam waktu singkat.