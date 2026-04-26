Update Harga Gift TikTok 2026, Mulai Ribuan sampai Jutaan Rupiah
Gift TikTok adalah fitur berupa hadiah virtual yang bisa diberikan penonton kepada kreator saat mereka melakukan live streaming.
Gift ini biasanya dibeli menggunakan koin TikTok, lalu dikirim kepada kreator sebagai bentuk dukungan selama siaran berlangsung.
Bagi para kreator, gift merupakan hadiah terbaik yang bernilai sebagai bentuk apresiasi dari pengikut setia kepadanya.
Selain itu, gift yang diterima juga bisa ditukar menjadi uang tunai, sehingga kreator bisa menggunakannya sebagai modal untuk membuat acara atau konten yang lebih menarik lagi.
Harga Beli Koin TikTok
Gift hanya bisa dibeli dengan koin TikTok yang dapat dibeli secara langsung melalui aplikasi atau website resmi Tiktok.
Setelah membeli koin TikTok, pengguna dapat menukarkannya dengan berbagai jenis gift sesuai keinginan.
Berikut adalah rincian harga koin TikTok yang diambil dari website resminya:
- 30 koin: Rp6.100
- 100 koin: Rp20.235
- 350 koin: Rp70.900
- 500 koin: Rp101.174
- 700 koin: Rp141.700
- 1.00 koin: Rp202.347
- 1.400 koin: Rp283.300
- 3.500 koin: Rp708.300
- 7.000 koin: Rp1.416.500
- 17.500 koin: Rp3.541.100
Cara Beli Koin TikTok
Demi keamanan akun, disarankan membeli koin melalui website resmi atau aplikasi TikTok untuk menghindari risiko pemblokiran.
Cara membeli koinnya sangat mudah dan dapat dibayar melalui e-wallet atau bank transfer yang resmi beroperasi di Indonesia. Berikut caranya:
- Buka aplikasi browser di Hp atau komputer.
- Masuk ke alamat www.tiktok.com/coin.
- Login ke akun TikTok.
- Pilih nominal paket koin yang sesuai dengan dana yang dimiliki.
- Klik “recharge” atau “Isi ulang”.
- Pilih metode pembayaran yang diinginkan (dompet digital atau transfer bank lokal)
- Setelah menyelesaikan pembayaran, saldo koin akan langsung bertambah ke akun.
Harga Gift TikTok Termahal, di Atas Rp1 Juta
Di TikTok, pengguna dapat memberikan gift yang bernilai di atas Rp1.000.000 kepada kreator konten yang sedang live.
Bagi para kreator konten, gift semahal ini menjadi sangat spesial yang berarti mereka mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pengikutnya.
Berikut adalah beberapa pilihan gift TikTok di atas Rp1 juta yang dapat diberikan kepada kreator TikTok:
- TikTok Universe: Rp10.799.760 (44.999 koin)
- TikTok Stars: Rp9.599.760 (39.999 koin)
- Anjing Laut dan Paus: Rp8.280.000 (34.500 koin)
- Leon dan Lion: Rp8.160.000 senilai (34.000 koin)
- Sam Si Paus: Rp7.200.000 (30.000 koin)
- Berkeliling Dunia: Rp7.199.760 (29.999 koin)
- Api Naga: Rp6.479.760 (26.999 koin)
- Impian Adam: Rp6.239.760 (25.999 koin)
- Pesawat Ulang Alik: Rp4.800.000 (20.000 koin)
- Taman Hiburan: Rp4.080.000 (17.000 koin)
- Bundaran HI: Rp4.079.760 (16.999 koin)
- Rosa Nebula: Rp3.600.000 (15.000 koin)
- Grand Final Live Fest: Rp2.639.760 (10.999 koin)
- Elang: Rp2.639.760 (10.999 koin)
- Antarbintang: Rp2.400.000 (10.000 koin)
Harga Gift TikTok Rp100 Ribu hingga Rp1 Juta
TikTok juga menghadirkan gift dengan harga yang sedikit lebih terjangkau, di kisaran angka Rp100 ribu ke atas. Fungsinya sama, untuk meramaikan live streaming dan mendukung kreator berkarya. Berikut adalah daftar harga giftnya:
- Sakura Train: Rp999.750 (3.999 koin)
- Bianglala: Rp750.000 (3.000 koin)
- Magic Stage: Rp649.750 (2.599 koin)
- Gajah: Rp625.000 (2.500 koin)
- Paus Menyelam: Rp537.500 (2.150 koin)
- Boks Make-up: Rp499.750 (1.999 koin)
- Kelinci: Rp499.750 (1.999 koin)
- Kembang Api Misteri: Rp499.750 (1.999 koin)
- Garland: Rp375.000 (1.500 koin)
- Greeting Card: Rp375.000 (1.500 koin)
- Chasing the Dream: Rp375.000 (1.500 koin)
- Juara: Rp375.000 (1.500 koin)
- Diamond Tree: Rp272.000 (1.088 koin)
- Kembang Api: Rp272.000 (1.088 koin)
- Mirror Bloom: Rp250.000 (1.000 koin)
- Tambang Emas: Rp250.000 (1.000 koin)
- Airdrop Box: Rp249.750 (999 koin)
- Kereta: Rp224.750 (899 koin)
- Sunset in Bali: Rp199.750 (799 koin)
- Kucing Lucu: Rp199.750 (799 koin)
- Angsa: Rp174.750 (699 koin)
- Spaghetti Kiss: Rp125.000 (500 koin)
- “You’re Amazing”: Rp125.000 (500 koin)
- Senjata Uang: Rp125.000 (500 koin)
- Coral: Rp124.750 (499 koin)
- Stay Warm: Rp112.500 (450 koin)
Harga Gift TikTok Termurah di Bawah Rp100 Ribu
Deretan gift berikut ini sangat cocok sekali untuk kamu yang ingin “menyawer” dan meramaikan suasana live streaming kreator karena harganya yang murah, bisa membuat kamu mengirim gift berpuluh-puluh kali dalam waktu singkat.
- Mimpi Indah, Ayunan: Rp 99.750 (399 koin)
- Api Unggun: Rp 97.000 (388 koin)
- Nasi Tumpeng, Balon Joget: Rp 75.000 (300 koin)
- Tudung Pengantin, Sarung Tinju, Rock’n’Roll: Rp 74.750 (299 koin)
- Ski Goggles. Gembok dan Kunci, Kacamata, Hati: Rp 49.750 (199 koin)
- Topi Penyihir: Rp 44.250 (177 koin)
- Not Musik, Kupu-kupu: Rp 42.250 (169 koin)
- Ciuman: Rp 37.500 (150 koin)
- Hati, Konfeti: Rp 25.000 (100 koin)
- Topi, Mahkota, Origami: Rp 24.750 (99 koin)
- Cermin, Donat: Rp 7.500 (30 koin)
- Parfum, Bedug: Rp 5.000 (20 koin)
- Kpi, Gamepad, Lollipop: Rp 2.500 (10 koin)
- Botol Harapan. Snowboard: Rp 2.250 (9 koin)
- Surat Ajaib, Tangan Melambai: Rp 1.750 (7 koin)
- Hi, Jari Hati, Mic, Panda, Kolak: Rp 1.250 (5 koin)
- Tenis, Love Letter, Sepakbola, GG, Speaker Mini, Barbel, Nasi Uduk: 1 koin
- Mawar: Rp240 (1 koin)
- Hadir: Rp240 (1 koin)
- Kopi: Rp240 (1 koin)
- TikTok: Rp240 (1 koin)
- Ih Gemes: Rp240 (1 koin)
- Es Jeruk: Rp240 (1 koin)
- “Cantik Deh”: Rp240 (1 koin)
- Es Teh: Rp240 (1 koin)
- Keren: Rp240 (1 koin)
- Nasi Lemak: Rp240 (1 koin)
- Sayangi Aku: Rp240 (1 koin)
- Catatan: Rp240 (1 koin)
- Kerucut Es Krim: Rp240 (1 koin)
- Cabai: Rp240 (1 koin)
- Jagung: Rp240 (1 koin)
- Sambaran Petir: Rp240 (1 koin)
- Kaki Kucing: Rp240 (1 koin)
- Gobble Gobble: Rp240 (1 koin)
- Bumi: Rp240 (1 koin)
- TGIF: Rp240 (1 koin)