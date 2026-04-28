Harga Kondom bakal Naik 30 Persen akibat Perang AS-Iran

Produsen kondom terbesar dunia Karex memperingatkan kenaikan harga produk mereka hingga 30 persen akibat gangguan pasokan bahan baku imbas perang AS-Israel dengan Iran. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Dampak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran kian merembet ke urusan personal. Karex, raksasa produsen kondom terbesar di dunia, memperingatkan bahwa harga produk mereka bakal melonjak hingga 30 persen atau bahkan lebih jika konflik di Timur Tengah terus mengganggu rantai pasok global.

Direktur Eksekutif Karex, Goh Miah Kiat, membeberkan bahwa biaya produksi meningkat tajam sejak pecahnya konflik tersebut. Perusahaan asal Malaysia yang memproduksi lebih dari lima miliar kondom per tahun ini merupakan pemasok utama merek-merek raksasa seperti Durex dan Trojan, hingga menyuplai kebutuhan layanan kesehatan nasional di berbagai negara.

Bahan Baku Petrokimia Tercekik di Selat Hormuz

Lonjakan harga ini bukan tanpa alasan. Produksi kondom sangat bergantung pada bahan baku turunan minyak dan petrokimia. Krisis di Selat Hormuz, yang dipicu oleh ancaman Iran terhadap kapal-kapal tanker sebagai respons atas serangan udara AS dan Israel, telah menutup jalur nadi energi dunia tersebut.

Karex sangat membutuhkan amonia untuk menjaga kualitas lateks serta pelumas berbasis silikon. Masalahnya, sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur perairan tersebut. Ketika jalur ini terganggu, pasokan bahan baku petrokimia otomatis ikut tercekik.

"Biaya pengiriman yang lebih tinggi dan keterlambatan distribusi semakin memperburuk kekurangan pasokan," ujar Goh Miah Kiat dalam wawancara dengan Reuters dan Bloomberg baru-baru ini.

Masa Depan Tak Pasti Bikin Permintaan Melejit

Uniknya, di tengah potensi kenaikan harga, permintaan kondom global justru tercatat melonjak sekitar 30 persen tahun ini. Goh menilai fenomena ini berkaitan erat dengan psikologi masyarakat di masa krisis. Ketidakpastian ekonomi akibat perang membuat banyak pasangan memilih untuk menunda memiliki momongan.

"Di masa sulit, kebutuhan menggunakan kondom justru semakin besar karena masa depan terasa tidak pasti. Orang khawatir apakah tahun depan masih punya pekerjaan," kata Goh. Menurutnya, menambah anggota keluarga di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu dianggap sebagai beban finansial tambahan yang dihindari banyak orang.

Dampak Domino ke Barang Konsumsi Lain

Gejolak di Timur Tengah ini nyatanya tidak hanya memukul industri kontrasepsi. Perang telah mengguncang pasar energi dan mendorong kenaikan harga barang konsumsi lainnya secara masif.

Sektor penerbangan sudah merasakan dampaknya dengan kenaikan harga tiket ekonomi rata-rata 24 persen dibanding tahun lalu. Selain itu, gangguan di Teluk menyebabkan kelangkaan helium untuk cip komputer, kenaikan harga pupuk, hingga menekan industri air minum dalam kemasan.

Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti gula, produk susu, dan buah-buahan akibat ongkos transportasi yang kian mahal.

Hingga saat ini, titik terang perdamaian masih samar. Presiden Donald Trump menyatakan bakal memperpanjang gencatan senjata antara AS dan Iran, namun kelanjutan negosiasi masih bergantung pada progres kesepakatan di meja diplomasi.

Selama mesin perang masih panas, konsumen global dipaksa untuk merobek kocek lebih dalam, bahkan untuk urusan paling pribadi sekalipun.