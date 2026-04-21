Harga LPG Nonsubsidi Meroket Ikuti Minyak Mentah, Pakar UGM: Dampaknya Minimalis ke Inflasi

Petugas melakukan pengisian ulang tabung gas di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Pertamina, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). (Foto: Antara/M Agung Rajasa/foc).

Ukuran Font Kecil Besar

Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan kenaikan harga LPG nonsubsidi tidak lepas dari pergerakan harga minyak mentah dunia (crude oil).

Ia menjelaskan, LPG merupakan produk turunan dari minyak mentah. Karena itu, ketika harga minyak naik, harga LPG juga ikut terdorong. Kenaikan harga minyak mentah turut berdampak ke Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor LPG.

Sekitar 70 persen kebutuhan LPG nasional, kata Fahmy, masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, beban subsidi untuk LPG 3 kg juga tergolong besar.

“Jadi kalau minyak mentahnya harganya naik, maka harga LPG dunia juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini yang kemudian dialami Indonesia dalam kebijakan LPG,” ujar Fahmy kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga ini sejalan dengan langkah pemerintah sebelumnya yang juga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan LPG nonsubsidi dinilai wajar.

"Sehingga ini memang perlu dinaikkan, disesuaikan dengan harga keekonomian. Tapi untuk LPG subsidi 3 kg, itu tidak dinaikkan," kata dia.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan LPG nonsubsidi tetap memiliki dampak terhadap inflasi, meskipun relatif kecil.

"Tapi kalau LPG, ini karena hampir semua rumah tangga menggunakan LPG, terutama yang 12 kg. Sehingga saya perkirakan ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan. Besarannya memang belum dihitung," tegasnya.

Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) memberlakukan penyesuaian harga untuk produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi. LPG ukuran 12 kg mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung.

Harga tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, LPG nonsubsidi ukuran 5,5kg naik 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.

Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak November 2023, ketika Pertamina menurunkan harga LPG 12kg sebesar Rp12.000 menjadi Rp192.000 per tabung. Penyesuaian harga di wilayah lain mengikuti biaya distribusi masing-masing daerah.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini tidak terlepas dari tren harga minyak mentah global yang terus meningkat, dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada Maret 2026, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$102,26 per barel.

Angka tersebut naik signifikan sebesar US$33,47 per barel dibandingkan Februari 2026. Lonjakan ICP menjadi indikator utama tekanan harga energi di pasar domestik.