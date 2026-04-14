Harga Makanan Kaki Lima di RI hingga Singapura Terkerek Perang AS-Iran

Barisan gerai makanan para pedagang di festival kuliner Eats & Co di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (5/4/2025). Foto: inilah.com/Rizki.P

Eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel ternyata merembet sampai ke urusan perut. Di Jakarta, sejumlah pedagang kaki lima hingga pemilik warung mulai mengerek harga rata-rata Rp1.000 per porsi gara-gara harga plastik yang melambung.

Biaya bahan baku plastik melonjak hingga 50 persen dari harga normal sejak perang pecah. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh para pedagang kecil yang setiap harinya bergantung pada kemasan plastik.

"Plastik soto biasa Rp10.000 sekarang jadi Rp15.000," kata Ning, pemilik warung makanan di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (14/4/2026).

Kondisi serupa terjadi di Singapura. Pusat jajanan di sana bakal segera menaikkan harga hingga SGD1 atau sekitar Rp13.000 per porsi. Mengutip laporan CNA, para pedagang menyebut konflik Timur Tengah membuat biaya operasional membengkak, hingga keuntungan merosot sampai 20 persen.

Di Chinatown Complex Food Centre, pusat jajanan terbesar di Singapura, lebih dari 220 pedagang sudah merasakan tekanan selama sebulan terakhir. Biaya operasional naik 10 persen, ditambah lagi beban biaya pengiriman yang kian mahal.

"Para pedagang kaki lima menghadapi tagihan yang lebih besar setiap kali mereka menerima bahan baku dibandingkan sebelumnya, meskipun mereka mungkin memesan jumlah bahan baku yang sama," kata Cornelius Tan, ketua Asosiasi Pedagang Chinatown Complex.

Melihat margin yang semakin tipis, para pelaku industri kini berharap pemerintah turun tangan memberikan subsidi sewa maupun utilitas untuk menahan laju kenaikan biaya di seluruh sektor.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyebut Indonesia mendapatkan bahan baku alternatif pembuatan plastik dari negara lain dengan harga yang wajar. Langkah ini menjadi solusi bagi sejumlah pelaku UMKM yang terdampak mahalnya harga plastik akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

"Jadi plastik itu kan memang kita itu impor bahan bakunya untuk bijih plastik itu kan nafta ya, itu kan dari Timur Tengah selama ini. Karena imbas perang sehingga terganggu otomatis dari sana. Nah kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika," ujar Mendag Budi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan, terkait kenaikan harga plastik, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah produsen. Suplai bahan baku plastik dari tiga negara tersebut diharapkan dapat tiba secepatnya. Namun, saat ditanya apakah bahan baku alternatif dari negara tersebut nantinya dapat menurunkan harga plastik, ia tidak menjawab secara rinci.

"Ini kan memang krisis global, artinya memang selama ini kan supplier kita kebanyakan dari Timur Tengah. Tapi alternatif dari negara lain kan memang sebagian sudah kita dapat. Nah yang kedua, tadi ada 3 negara. Kita terus mencari negara lain yang bisa mensuplai untuk bijih plastik," tutur dia.

Sebagai informasi, harga plastik domestik dilaporkan melonjak antara 30 persen hingga 80 persen. Kenaikan ekstrem ini terjadi seiring memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang mengganggu distribusi nafta sebagai bahan baku utama plastik.