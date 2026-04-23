Harga Migor Merangkak Naik di Daerah, DPR Dorong Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendorong pemerintah segera mengendalikan harga minyak goreng (migor) yang naik di sejumlah daerah, misalnya dengan menggencarkan operasi pasar.

Langkah pengendalian ini, kata dia, sangat penting untuk meminimalisir dampak lanjutan terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Kami mendapat laporan adanya kenaikan harga migor di pasaran. Kenaikan ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengendalikan harga minyak goreng,” kata Nasim di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga migor di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026. Harga rata-rata migor nasional dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, naik dari sekitar Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter.

Sementara itu, data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 22 April 2026 menunjukkan harga migor sawit kemasan premium sebesar Rp21.827 per liter, atau naik 0,14 persen dari hari sebelumnya. Kenaikan serupa juga terjadi pada migor curah sebesar 0,14 persen menjadi Rp19.501 per liter.

Nasim menegaskan kenaikan harga minyak goreng tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir di setiap rumah tangga, sehingga kenaikan harga akan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat.

“Kenaikan harga minyak goreng akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Biaya kebutuhan dapur meningkat, dan pada akhirnya memicu kenaikan harga makanan jadi di pasaran,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga migor juga berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner.

Otomatis, biaya produksi meningkat yang berpotensi menurunkan margin keuntungan UMKM, bahkan memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas produk.

“Kondisi ini bisa memicu efek berantai, mulai dari penurunan omzet UMKM, berkurangnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya potensi inflasi bahan pangan,” tambahnya.

Nasim mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret, misalnya dengan menggencarkan operasi pasar, guna menjamin tersedianya pasokan dan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat.

“Operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga. Pemerintah harus memastikan distribusi lancar dan harga tetap terjangkau agar masyarakat tidak semakin terbebani,” pungkasnya.