Harga Minyak Dunia Melonjak 8 Persen Usai Trump Ancam Blokade Selat Hormuz

Harga minyak mentah Brent dan WTI terbang hingga 8 persen imbas ancaman Donald Trump memblokade Selat Hormuz setelah negosiasi AS-Iran di Islamabad gagal total.

Pasar energi global berguncang hebat. Harga minyak mentah dunia melonjak hingga 8 persen hanya dalam hitungan jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana blokade total terhadap Selat Hormuz.

Langkah ekstrem ini diambil Washington menyusul kegagalan total perundingan antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan. Berdasarkan data perdagangan pada Senin (13/4/2026) pukul 05.01 WIB, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni meroket 7,76 persen ke level US$102,59 (sekitar Rp1,7 juta) per barel.

Setali tiga uang, minyak mentah WTI berjangka untuk kontrak Mei juga melesat 8,2 persen menjadi US$104,51 per barel.

Gagalnya Diplomasi Islamabad

Ketegangan ini bermula ketika Wakil Presiden AS J.D. Vance yang memimpin delegasi di Islamabad, menyatakan bahwa negosiasi panjang dengan pihak Iran berakhir buntu pada Minggu (12/4/2026). Padahal, kedua negara sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan.

"Tim AS pulang dengan tangan kosong," lapor sumber internal pemerintahan. Kegagalan ini memicu reaksi keras dari Gedung Putih.

Instruksi Blokade Total

Merespons kebuntuan tersebut, Presiden Donald Trump tidak main-main. Ia memerintahkan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz, terutama kapal-kapal yang membayar upeti kepada Iran untuk melewati jalur vital tersebut.

Komando Pusat AS (CENTCOM) pun telah bersiap pasang badan. Mereka bersumpah akan memulai blokade seluruh lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran mulai Senin malam ini pukul 21.00 WIB atau 14.00 GMT.

Ancaman blokade di Selat Hormuz—yang merupakan urat nadi pengiriman minyak dunia—diprediksi akan terus menekan suplai energi global dan memicu ketidakpastian pasar yang lebih dalam jika tensi militer tidak segera mereda.