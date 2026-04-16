Harga Minyak Mentah Indonesia Naik 7 Dollar AS per Barel, Bahlil Klaim APBN Masih Aman

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S./kye).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang Januari hingga April 2026 berada di kisaran 77 dollar AS per barel.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 dollar AS per barel. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman bagi fiskal negara.

"Ini kan tergantung dengan harga ICP tapi kalau sampai dengan 100 dolar AS itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar AS," ujar Bahlil kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurut Bahlil, selama harga ICP tidak menembus angka 100 dollar AS per barel, pemerintah masih mampu menjaga stabilitas anggaran, termasuk dalam menanggung beban subsidi energi.

"Jadi kita itu baru split 7 dolar, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik 7 dolar sampai dengan sekarang saya ngomong ya," ungkapnya.

Selain itu, Bahlil memastikan kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam situasi aman. Ia menyebut stok energi saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

"Aman lah. Kita saya sampaikan kepada publik bahwa Insya Allah stok kita di atas standar minimum baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insya Allah aman," kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, Insya Allah sampai selama-lamanya, doain," ujarnya.

Bahlil menambahkan, kebijakan tersebut tetap akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia ke depan.