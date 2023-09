Harga New Xpander dan New Xpander Cross Diumumkan Saat GIIAS 2021

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada hari ini memperkenalkan model terbaru New Xpander dan New Xpander Cross untuk pasar Indonesia.



Pihak MMKSI belum mengumumkan harga New Xpander dan New Xpander Cross, namun mereka memastikan konsumen dapat mengetahui banderolnya pada gelaran GIIAS 2021 yang akan digelar pekan ini.



"Dengan segala keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, performa dan sistem keselamatan yang semakin baik, kami memperkenalkan New Xpander sebagai generasi terbaru, yang akan menjadi partner Anda, para konsumen kami di Indonesia dalam menjalani petualangan hidup," kata Naoya Nakamura President Director MMKSI, saat acara peluncuran virtual, Senin (8/11/2021).

Naoya kemudian menjelaskan bahwa Xpander yang dikenalkan pada 2017 telah terjual sebanyak 210.000 unit dan meraih puluhan penghargaan dari berbagai media dan institusi nasional.



Adapun pembaruan yang disematkan pada dua model unggulan MMKSI itu antara lain desain eksterior yang lebih tajam, interior yang lebih mewah, transmisi CVT dan pengaturan suspensi terbaru.



Untuk opsi varian, MMKSI memberikan New Xpander dalam tujuh pilihan antara lain Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, Xpander GLS MT.



New Xpander tersedia dalam enam pilihan warna yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, Deep Bronze.



Selain itu terdapat tiga warna interior berbeda untuk New Xpander: Black and Dark Beige (Ultimate CVT), Black and Brown (Sport CVT & MT), dan Black (GLS, Exceed).



Sedangkan untuk New Xpander Cross tersedia dalam tiga varian, yakni Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT. New Xpander Cross dijual dengan lima warna Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange. Seluruh Xpander Cross hadir dengan interior Black and Navy.



New Xpander dan New Xpander Cross dibekali paket purnajual SMART Silver sebagai layanan perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.



Konsumen juga mendapatkan kemudahan yang mencakup oli MMGO dan chemical item, layanan darurat 24 jam, serta komitmen untuk memberikan garansi kendaraan selama 3 tahun atau hingga 100.000 km.