Harga Pertalite Rp10.000, Lebih Murah Mana dari Vivo Cs?

Pertamina baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Harga BBM naik tersebut resmi diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (3/9/2022).

Keputusan BBM naik ini mengerek harga Pertalite, Biosolar, dan Pertamax di Indonesia.

"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Presiden Jokowi.

Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, kenaikan harga BBM subsidi ini akan berlaku pada Sabtu (03/9/2022).

"Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini. Berlaku pukul 14.30 WIB," ujar Arifin yang juga hadir dalam acara tersebut.

Arifin mengatakan bahwa harga BBM yang naik adalah Pertalite, Solar, dan Pertamax.

"Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500," terang Tasrif

Harga baru BBM ini juga telah dicantumkan di situs mypertamina.id.

Perubahan harga BBM ini juga telah dilakukan oleh pihak SPBU.

Hal ini berdasar pantauan inilah.com di sebuah SPBU di wilayah Pasar Baru, Jakarta pusat, Sabtu (09/4/2022).

Berikut daftar harga Pertalite, Solar, dan Pertamax terbaru di Indonesia per Sabtu, 3 September 2022.

●Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter●Harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter●Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter

Nah, bagaimana perbandingan harga BBM antara SPBU milik Pertamina dengan SPBU milik swasta seperti Vivo, dan Shell? Mana yang termurah? Berikut rinciannya:

Pertamina

Solar Rp6.800 per liter

Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter

Pertamax RON 92 Rp 14.500 per liter

Pertamax Turbo RON 98 Rp15.900 per liter

Dexlite CN 51 Rp 17.100 per liter

●Pertamina Dex CN 53 Rp 17.400 per liter

Shell Super RON 92 Rp15.750 per liter.

Shell V-Power RON 95 Rp16.470 per liter.

Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310 per liter.

Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter.