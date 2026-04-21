Harga Pertamax Turbo Cs Naik hingga 67 Persen, Pengamat: Inflasi Dijamin Aman

Ilustrasi: Kenaikan harga BBM Nonsubsidi terjadi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia hingga ke USD 90 per barel. (Foto: Antara)

Kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex hingga 48–67 persen, diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi nasional.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, mengatakan karakteristik konsumen dari ketiga jenis BBM nonsubsidi tersebut adalah kelas menengah atas yang jumlahnya relatif terbatas.

“Alasannya, konsumen BBM tersebut merupakan segmen kelas menengah atas yang jumlahnya relatif kecil. Sebagian besar mereka cenderung loyal karena motivasi utama mereka adalah menjaga performa kendaraan,” ujar Ishak kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, kata dia, kendaraan yang menggunakan BBM nonsubsidi umumnya tidak terlibat langsung dalam rantai distribusi kebutuhan pokok.

Artinya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak serta-merta mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas.

"Selama harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak berubah, tekanan inflasi masih bisa dikendalikan. Mengingat kedua jenis BBM itu paling dominan digunakan untuk logistik serta paling banyak dikonsumsi masyarakat kelas bawah, baik untuk transportasi ataupun produksi," kata dia.

Meski demikian, Ishak mengakui adanya potensi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Namun, potensi tersebut dinilai kecil dan tidak menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, khususnya inflasi.

"Potensi migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi memang ada, tapi sangat kecil sehingga tidak menjadi ancaman bagi ekonomi, khususnya inflasi," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu fokus pada langkah strategis jangka panjang di sektor energi, di antaranya menjaga konsistensi reformasi energi, peningkatan kapasitas kilang domestik, serta percepatan adopsi kendaraan listrik.

“Seperti melanjutkan peningkatan kapasitas kilang domestik dan mendorong adopsi kendaraan listrik melalui berbagai insentif, termasuk pembangunan SPKLU,” jelasnya.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Dikutip dari situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) masih bertahan di Rp12.300 per liter. Demikian pula BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Pertamina Biosolar Rp6.800 per liter.