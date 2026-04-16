Harga Plastik Melambung, Puan: Kita Beralih ke Ekonomi Hijau

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum untuk kembali ke penggunaan kemasan bahan alami dari bahan organik yang lebih ramah lingkungan.

“Meski plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” ujar Puan, Kamis (16/4/2026).

Seperti diketahui, meroketnya harga plastik di Indonesia telah menyentuh angka 30 sampai 80 persen hingga April 2026. Kenaikan harga plastik ini dipicu oleh konflik geopolitik global yang menganggu rantai pasok di mana ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor mencapai 60 persen.

Puan pun menyoroti kenaikan harga plastik paling menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai.

“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” kata dia.

Kearifan Lokal

Terkait hal ini, Ketua DPP PDIP itu mendorong agar penggunaan kemasan produk dapat dikembalikan dengan model kearifan lokal.

“Pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” tuturnya.

Dia juga menyinggung penggunaan kemasan daun pisang atau daun jati masih banyak ditemukan di sejumlah daerah, misalnya di Jawa Tengah di mana banyak penjual nasi liwet, gudeg atau mi lethek menggunakan daun untuk pembungkusnya.

Bahkan untuk jenis tertentu, penggunaan kemasan alami justru lebih efektif karena dapat membuat makanan lebih awet dan mengharumkan aromanya. Bahkan yang masih umum digunakan adalah pemakaian daun pisang untuk makanan seperti lontong dan lemper.

“Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” ungkap Puan.

“Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli,” tambahnya.

Puan menambahkan, penggunaan kemasan dari bahan organik dapat membantu agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya dalam hal pengelolaan limbah untuk mendukung kelestarian bumi.

“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” ucapnya.

Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat besaran sampah plastik setara dengan 2.000 truk sampah dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap hari.

Bahkan secara global, sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik disebut mencemari ekosistem perairan setiap tahunnya. Kondisi ini akan merusak kemampuan alam untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

“Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik,” tandasnya.