Harga Plastik Meroket hingga 80 Persen, DPR Dorong Optimalisasi Bank Sampah

Harga plastik naik signifikan sejak sebelum Lebaran pada 21 Maret 2026. (Foto: Antara).

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Daniel Johan, mengatakan kenaikan harga plastik menjadi momentum perubahan pola konsumsi dengan membiasakan membawa kantong belanja saat beraktivitas.

Dia sepakat bahwa kenaikan harga plastik berdampak pada sektor perdagangan dan menambah beban pelaku usaha kecil hingga masyarakat sebagai konsumen.

“Harus diakui plastik sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat sehari-hari. Dan saat harga plastik melonjak, sektor domestik pun menjadi ikut terdampak besar,” ujar Daniel di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan kenaikan harga plastik dipengaruhi gangguan rantai pasok global serta ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 60 persen, dengan kenaikan harga hingga 30–80 persen pada April 2026.

“Situasi ini tidak cukup dibaca hanya sebagai kenaikan biaya produksi atau beban tambahan bagi pelaku usaha, melainkan sebagai sinyal bahwa struktur ketergantungan nasional terhadap material berbasis fosil masih sangat tinggi dan rentan terhadap perubahan eksternal,” kata dia.

Daniel menilai kondisi ini dapat menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan material alternatif.

“Kenaikan harga plastik bisa menjadi momen bagi kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dan memperkuat ekosistem penggunaan material alternatif yang lebih berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk penggunaan barang yang dapat dipakai ulang.

“Bisa dimulai dengan masyarakat terbiasa membawa kantong belanja yang bisa digunakan berkali-kali. Atau saat membeli makanan, membawa wadah yang bisa dicuci dan digunakan kembali,” tuturnya.

Selain itu, Daniel menekankan pentingnya penguatan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah plastik, termasuk pengembangan bank sampah di tingkat masyarakat.

“Bank sampah tidak lagi cukup diposisikan sebagai program lingkungan semata, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi bahan baku sekunder,” jelas dia.

Ia menambahkan penguatan sistem daur ulang dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah.

“Jika plastik bekas dapat kembali masuk ke rantai produksi secara lebih besar, maka ketergantungan terhadap bahan baku primer dapat ditekan dan ini dapat menjadi perluasan insentif bagi bahan pengganti plastik yang dapat diproduksi dalam negeri,” ucapnya.

Daniel juga mendorong dukungan kebijakan dan sistem dari pemerintah agar transisi menuju penggunaan kemasan ramah lingkungan dapat berjalan optimal.

“Sebab masyarakat tidak cukup hanya diminta beradaptasi, tetapi perlu kepastian bahwa transformasi menuju kemasan ramah lingkungan memiliki dukungan regulasi, kepastian pasar, dan insentif investasi,” imbuhnya.

Krisis Bahan Baku

Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, mengatakan lonjakan harga plastik sebesar 50-100 persen terjadi akibat terganggunya pasokan bahan baku impor yakni nafta. “Hal ini mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur,” kata Setijadi, Jumat (17/4/2026).

Pekerja mengangkat botol plastik untuk daur ulang di Samarinda, Kalimantan Timur. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat).

Kondisi ini menurut Setijadi bukan sekadar kenaikan harga, tetapi indikasi awal terjadinya krisis stok bahan baku. Selain plastik, gangguan juga terjadi pada bahan kimia seperti sulfur dan asam, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata Setijadi.

Ketergantungan terhadap impor, lanjutnya, memperbesar risiko. Saat ini lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih bergantung dari luar negeri, terutama sektor kimia dan petrokimia.

“Gangguan ini bersifat multimaterial shortage atau terjadi pada banyak jenis bahan baku sekaligus. Dampaknya tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan material di pabrik,” imbuhnya.

Dalam jangka pendek, kondisi ini meningkatkan lead time, menekan kapasitas produksi, hingga mendorong kenaikan harga produk di pasar. Risiko tersebut dapat mengganggu kontinuitas produksi jika tidak diantisipasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan konsumsi karena daya beli semakin melemah.