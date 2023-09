Harga Sembako Melonjak Tajam Jelang Akhir Tahun

Harga kebutuhan pokok (sembako) di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan jelang akhir tahun 2021. Salah satunya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Agam, Nelfia Fauzana mengatakan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut sudah naik semenjak satu minggu lalu.

"Ini informasi yang kami peroleh dari para pedagang di Pasar Serikat Lubukbasung dan Garagahan," katanya, Senin (22/11/2021).

Dilansir dari Antara, harga kebutuhan pokok naik sebesar Rp200 sampai Rp10.000. Diantaranya,

1. Cabai rawit dari Rp40.000 naik menjadi Rp50.000/kg2. Bawang merah dari Rp15.000 naik menjadi Rp20.000/kg3. Bawang putih dari Rp25.000 naik menjadi Rp26.000/kg4. Bawang prei dari Rp6.000 naik menjadi Rp12.000/kg5. Kentang dari Rp9.000 naik menjadi Rp12.000/kg6. Buncis dari Rp6.000/kg naik menjadi Rp10.0007. Ikan tongkol dari Rp24.000/kg naik menjadi Rp25.0008. Ikan sarden dari Rp30.000 naik menjadi Rp32.000/kg9. Ikan kembung dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000/kg10. Tomat dari Rp5.000 naik menjadi Rp8.000/kg11. Kol dari Rp4.000 naik menjadi Rp5.000/kg,12. Wortel dari Rp8.000 naik menjadi Rp10.000/kg.

"Harga minyak goreng curah bertahan Rp20 ribu per kilogram semenjak satu bulan lalu dan harga yang turun berupa cabai merah dari Rp50 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram," katanya.

Ia menambahkan, untuk harga yang normal berupa beras benang pulau Rp12.000/kg, beras sokan Rp12.000/kg, beras Ir 42 Rp11.500/kg. Daging ayam broiler Rp60.000 per ekor, ayam kampung Rp60.000 per ekor, daging sapi Rp130.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp2.500 per butir, telur ayam ras Rp2.000 per butir dan telur bebek Rp2.500 per butir. Harga ikan asin teri Rp60.000/kg, ikan nila Rp25.000/kg.

"Kita akan melakukan pasar murah di Kecamatan Matur, Senin (29/11), untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun," katanya.

Sementara itu data dari pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga daging sapi kualitas 1 meroket Rp4.150 menjadi Rp131.450/kg.

Baca Juga: Musyawarah Reboan Pendukung Anies Bahas Lapangan Kerja dan Harga Sembako

Begitu juga dengan harga daging sapi kualitas 2 naik Rp600 menjadi Rp119.450/kg. Kenaikan harga daging sapi ini salah satunya dipantau inilah.com di Pasar Kecapi, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/11/2021).