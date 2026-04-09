Harganya Makin Mahal, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik lebih dari 50 persen sebagai dampak konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum strategis bagi pemerintah.

Ia mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebagai titik balik guna menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai, demi menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.

“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dipo mengungkapkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi material plastik yang sangat sulit terurai. Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, dengan hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya berupa sampah plastik.

Ia memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan, mengingat biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar.

“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang. Dipo juga menantang sektor industri untuk segera beralih ke kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap limbah yang mereka hasilkan.

“Kenaikan harga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat industri dan masyarakat. Ini saatnya kita beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang,” pungkasnya.

Dibikin Sulit Harga Plastik

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W Kamdani. (Foto: Antara)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, mengaku mahalnya harga plastik saat ini membuat pengusaha berada dalam posisi sulit. Untuk menaikkan harga barang tidak mudah, karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Situasi saat ini, pelaku usaha berada di posisi yang sangat menantang. Di satu sisi harus menjaga harga tetap terjangkau konsumen demi mempertahankan daya beli. Di sisi lain, tekanan kenaikan biaya terus meningkat secara signifikan," kata Shinta.

Ia mengatakan tersendatnya arus logistik di Selat Hormuz memicu kenaikan harga minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia global.

"Kondisi ini mendorong kenaikan harga resin plastik dan berdampak signifikan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan plastik, mulai dari makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, hingga ritel," ujarnya.

Shinta mencatat kenaikan harga plastik sudah berada di atas batas normal. Bahkan, pada beberapa kategori tertentu terjadi kenaikan lebih dari 100 persen dengan pasokan yang semakin terbatas.

"Mengingat komponen plastik dapat mencapai 20-40 persen dari cost of goods, bahkan hingga 50-80 persen pada produk tertentu, lonjakan ini secara langsung mendorong kenaikan biaya produksi secara keseluruhan," sebut Shinta.