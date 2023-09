Hari Ini, Harga Emas Naik

Sudah menjadi hukum 'alam', ketika dolar AS menguat, harga emas turun. Demikian pula sebaliknya. hari ini, emas yang kinclong.

Pada perdagangan Kamis pagi (24/11/2022), harga emas PT Aneka Tambang (Persero/Antam) Tbk, naik Rp2 ribu per gram dibandingkan Rabu (23/11/2022).

Kenaikan sebesar itu terjadi untuk emas Antam pecahan 1 gram, menjadi Rp1.012.000. Sedangkan emas Antam pecahan 0,5 gram dibanderol Rp558.000 dan emas Antam 2 gram dihargai Rp1.960.000.

Sementara harga emas batangan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) untuk pecahan 1 gram, dipatok harga Rp 977.000. Angka ini turun Rp2.000 dibanding kemarin.Untuk emas UBS pecahan 0,5 gram, dijual seharga Rp 522.000. Dan, pecahan 2 gram seharga Rp1.937.000.

Emas Dunia Perpanjang Kenaikan

Emas dunia mengalami kenaikan harga dua hari berturut-turut di akhir perdagangan Rabu atau Kamis Pagi waktu Indonesia.

Kenaikan ini seiring dengan penantian investor atas risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di tengah menguatnya ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Fed) bakal mengerek suku bunga acuan dalam rentang kecil.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember 2022 di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 5,70 dolar AS. Atau setara 0,33 persen menjadi ditutup pada 1.745,60 dolar AS per ounce. Setelah diperdagangkan mencapai tertinggi di level 1.754,90 dolar AS dan terendah di 1.719,00 dolar AS.