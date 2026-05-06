Hari Ini, Noel Cs Jalani Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemenaker

Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel dengan wajah menahan tangis berjalan menuju ruang konferensi pers usai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Foto: Antara)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kemenaker dengan menghadirkan mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) sekaligus terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Noel akan dihadirkan bersama 10 terdakwa lain yang beragendakan pemeriksaan dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN.

"Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) Wamenaker, agenda pemeriksaan terdakwa," kata jubir PN Jakpus Andi Saputra Rabu (6/5/2026).

Diketahui, Noel Cs didakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap pemohon pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker periode 2021–2025 senilai Rp6.522.360.000.

Dalam dakwaan disebutkan, Noel menerima Rp70 juta dari PT KEM Indonesia serta gratifikasi senilai Rp3.365.000.000 dari pihak swasta lainnya. Total uang dari pemerasan dan gratifikasi yang diterima Noel mencapai Rp3.435.000.000.

Selain uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel bersama 10 terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berikut daftar terdakwa atas perkara ini:

1. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.

2. Fahrurozi (FRZ) – Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasnaker dan K3).

3. Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan periode 2021–2025.

4. Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3.

5. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja.

6. Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3.

7. Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja.

8. Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator.

9. Supriadi (SUP) – Koordinator.

10. Temurila (TEM) – Pihak Swasta (PT Kem Indonesia).

11. Miki Mahfud (MM) – Pihak Swasta (PT Kem Indonesia).