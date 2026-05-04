Hari Ini, Polisi Periksa Sejumlah Pihak terkait Kecelakaan KA Bekasi Timur

Petugas mengevakuasi rangkaian gerbong kereta api pasca-kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Hari ini, Senin (4/5/2026) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah pihak terkait kecelakaan kereta api (KA) di Bekasi Timur. Pemeriksaan hari ini menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang menewaskan belasan orang tersebut.

"Penyidik akan meminta keterangan dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, pihak taksi Green SM, serta DJKA (Direktorat Jenderal Kereta Api)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam penyidikan yang kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi ingin memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya faktor teknis maupun non-teknis.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 31 saksi dari berbagai unsur, mulai dari sopir taksi, penjaga palang, saksi di lokasi, hingga petugas operasional PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman CCTV.

Meski kasus telah naik ke tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih menunggu hasil analisis dari Puslabfor Mabes Polri untuk memastikan penyebab utama kecelakaan.

“Kalau statusnya masih saksi, tentu belum dilakukan penahanan. Kami masih membutuhkan keterangan untuk pendalaman,” ujar Budi.

Diketahui, kecelakaan yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam itu mengakibatkan 16 penumpang KRL tujuan Cikarang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, ratusan penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

Polisi berharap, pemeriksaan hari ini dapat memperjelas rangkaian peristiwa sekaligus mengungkap faktor utama di balik kecelakaan maut tersebut.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL atau Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Kronologinya, pada pukul 20.30 WIB KA Argo Bromo Anggrek berangkat dari Stasiun Gambir menuju Surabaya.

Kemudian, pada pukul 20.52 WIB KRL dengan kode 5181B tujuan Jakarta menabrak taksi yang mogok di perlintasan di Jalan Ampera. KRL dengan kode 5568A tujuan Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur.

Pada pukul 20.57 WIB KA Argo Bromo menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Lokomotif KA masuk hingga separuh gerbong paling belakang KRL.

Korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, sebanyak 16 orang.