Hari Ini Rupiah Ambruk Rp17.105/US$, Besok Analis Prediksi Begini

Nilai tukar rupiah anjlok 0,11 persen ke Rp16.636 per dolar AS pada penutupan Kamis (30/10/2025) sebagai sentimen dari pemangkasan suku bunga The Fed dan prospek kebijakan moneter longgar BI. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Nilai tukar (kurs) rupiah semakin terperosok ke level Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (US$), saat penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026). Pelemahan ini diharapkan tak berlanjut besok.

Namun, Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, punya analisis berbeda. Ia memperkirakan kurs rupiah bakal semakin ambruk pada Rabu (8/4), dengan potensi melemah di rentang Rp17.100–Rp17.150 per dolar AS.

Menurut dia, salah satu pemicu menguatnya indeks dolar AS adalah sikap investor yang bersiap menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah, menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

“Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak,” kata Ibrahim, Selasa (7/4).

Ibrahim menuturkan, Iran menolak proposal gencatan senjata selama 45 hari. Negara tersebut menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, jaminan yang mengikat terhadap serangan di masa mendatang, pencabutan sanksi, serta kompensasi atas kerusakan.

Sementara itu, dari sisi internal, Ibrahim menilai desain subsidi berbasis komoditas yang ditempuh pemerintah membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu.

“Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran terus menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global,” ucap Ibrahim.

Ia juga menilai lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia, di tengah ketergantungan tinggi terhadap impor BBM.

Sebab, kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN 2026 memperbesar beban subsidi energi. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kurs rupiah mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4/2026), yakni sebesar Rp17.105/US$.

Nilai tersebut melemah 70 poin atau setara 0,41 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sebagai perbandingan, saat krisis moneter 1998, rupiah sempat terpuruk hingga level Rp16.800/US$.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di level Rp17.092/US$.

Di sisi lain, sebagian besar mata uang di kawasan Asia justru menguat. Yen Jepang naik 0,08 persen, baht Thailand 0,21 persen, yuan China 0,33 persen, peso Filipina 0,46 persen, dan won Korea Selatan 0,77 persen.