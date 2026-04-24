Hari Kartini, Kemensos Serahkan Bantuan ATENSI ke Wilayah Rembang

Pembina Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Rakabuming, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Ketua Umum Seruni Tri Tito Karnavian, Ketua Bidang III Sosial Budaya Seruni, Fatma Saifullah Yusuf di Komplek Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (21/4/2026). (Dok. Kemensos)

Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp129 juta kepada 47 penerima manfaat di Komplek Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (21/4/2026).

Penyerahan bantuan ini sekaligus memperingati Hari Kartini dalam kunjungan kerja Seruni Kabinet Merah Putih ke wilayah Rembang.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Bidang III Sosial Budaya Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf.

Dalam kunjungan tersebut hadir Pembina Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Ketua Umum Seruni Tri Tito Karnavian, dan para ibu Seruni lainnya.

Kunjungan kerja diawali dengan mengunjungi Desa Pasar Banggi, Rembang. Di lokasi ini, para ibu Seruni meninjau layanan cek kesehatan gratis bagi anak-anak dan IVA test (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk perempuan dewasa.

Kemudian, rombongan juga meninjau bazaar produk UMKM hasil olahan laut yang dikelola oleh ibu-ibu warga setempat. Cuaca yang cerah semakin menambah semangat rombongan Seruni dalam kegiatan tersebut.

Selain berbelanja aneka produk UMKM, Fatma Saifullah Yusuf bersama beberapa ibu Seruni juga tampak berinteraksi dengan siswa-siswa SD yang hadir di lokasi. Di pinggir pantai, mereka berfoto bersama dan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.

Setelah kegiatan di Desa Pasar Banggi, rombongan Seruni melanjutkan kunjungan ke komplek Museum RA Kartini. Di lokasi ini, Fatma menyerahkan secara simbolis bantuan ATENSI kepada 5 penyandang disabilitas.

Mereka adalah Intan Novita Sari Purnomo (26) penyandang disabilitas fisik yang menerima bantuan laptop; Siti Nur Inayah (51) mendapatkan bantuan usaha jamu freezer; Qoblidoh Nur Awaliyah (23) penerima bantuan usaha menjahit (mesin obras); Widya Dwi Nurlita (21) menerima bantuan perlengkapan merajut; dan Siti Sa'adah (54) penerima bantuan perlengkapan membuat kue (mixer dan oven).

"Harapannya, semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu meningkatkan usaha saudara-saudari kita di Rembang," kata Fatma.

Total bantuan yang diberikan terdiri dari 24 paket nutrisi dan perlengkapan sekolah, 2 alat bantu berupa kursi roda serta kruk, 1 paket nutrisi, dan 20 paket kewirausahaan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelatihan digital marketing dan pameran produk UMKM berupa batik tulis Lasem oleh Selvi bersama Fatma dan jajaran Seruni. Usai melakukan peninjauan, sekira pukul 13.00 WIB, rombongan Seruni mengikuti upacara Kirab Pataka Kartini.

Proses upacara digelar dengan nuansa adat Jawa Tengah yang kental, diiringi musik gamelan, serta penggunaan bahasa Jawa krama inggil selama upacara berlangsung.

Usai upacara, rombongan bergerak menuju makam RA Kartini di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang untuk melakukan ziarah. Para ibu Seruni juga menaburkan bunga dan memanjatkan doa.

Fatma mengatakan, Hari Kartini menjadi momentum bagi para perempuan di seluruh Indonesia untuk mengenang serta melanjutkan perjuangan RA Kartini.

"Kita sebagai perempuan harus bisa meneruskan semangat perjuangan RA Kartini meski di era modern saat ini. Semangatnya mengajarkan kita untuk terus maju, berani bersuara, dan memperjuangkan kesetaraan," ujar Fatma.

"Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan menjadi versi terbaik diri kita, saling mendukung, dan membawa perubahan positif bagi sekitar," tuturnya.