Hari Ketiga GIICOMVEC 2026 Makin Ramai, Jadi Pusat Solusi Bisnis Kendaraan Komersial

Ukuran Font Kecil Besar

Memasuki hari ketiga, ajang GIICOMVEC 2026 terus menunjukkan geliat positif dengan tingginya antusiasme pelaku industri. Digelar di Jakarta International Expo, pameran ini kian mengukuhkan diri sebagai platform strategis bagi pelaku bisnis dalam mencari solusi transportasi kendaraan komersial yang tepat.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, menyebut GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting dalam menunjukkan perkembangan teknologi industri kendaraan komersial nasional.

“Industri kendaraan komersial terus berkembang untuk menjawab kebutuhan mobilitas yang semakin kompleks. Pameran ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha melihat langsung inovasi yang lebih canggih, aman, dan efisien,” ujarnya, Sabtu (11/04/2026).

Tahun ini, sebanyak 14 merek kendaraan komersial dari berbagai segmen turut ambil bagian, mulai dari kendaraan niaga ringan hingga truk berat dan bus.

Sejumlah nama besar seperti Toyota, Isuzu, Mitsubishi Fuso, hingga Wuling memamerkan inovasi unggulan mereka. Lebih dari 35 merek industri pendukung juga hadir memperkuat ekosistem transportasi niaga nasional.

Tak hanya itu, pameran ini juga didukung oleh sejumlah sponsor seperti Sailun Group sebagai sponsor utama, serta Pertamina Lubricants dan Lalamove yang menawarkan berbagai solusi bagi pelaku usaha.

Setelah sebelumnya dibuka khusus untuk pelaku bisnis sejak 8 April, GIICOMVEC 2026 akan membuka akses untuk masyarakat umum, Sabtu (11/4/2026).

Pada hari terakhir ini, pengunjung dapat masuk secara gratis dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi penyelenggara.

Momen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya sektor transportasi dalam mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi nasional.