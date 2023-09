Hari Ketiga KTT Ke-43 ASEAN, Menteri Basuki Sambut Para Pemimpin Negara ASEAN di JCC

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan para pemimpin negara-negara yang mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).

Kedatangan para pemimpin negara-negara ASEAN tersebut diawali dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, diikuti Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Menteri PUPR menyambut PM Timor Leste Xanana Gusmao

Kemudian Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Head of Delegation of The Kingdom of Thailand Sarun Charoensuwan.

Selanjutnya, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang didampingi Pangeran Abdul Mateen, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

KTT Ke-43 ASEAN diselenggarakan di JCC pada 5-7 September 2023. KTT yang diketuai oleh Indonesia ini mengambil tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth“, bermakna bahwa Indonesia ingin ASEAN menjadi relevan dan penting serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.