Hari Mulai Gelap, Aksi Buruh di Depan Gedung DPR Mundur Teratur

Massa buruh dari berbagai wilayah meramaikan May Day di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto; Inilah.com/Clara Anna)

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di depan Gedung DPR RI berakhir dengan tertib. Massa buruh membubarkan diri secara teratur usai menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung wakil rakyat.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, para peserta aksi mulai meninggalkan area sekitar kompleks parlemen. Mereka tampak mengemasi atribut aksi seperti spanduk dan bendera, dan mengatur agar peserta aksi melalui mobil komando.

Sejumlah koordinator lapangan juga terlihat mengimbau massa melalui pengeras suara agar membubarkan diri dengan tertib dan menjaga kondusivitas. Imbauan tersebut diikuti oleh para peserta aksi tanpa adanya kericuhan.

"Kami mengapresiasi kedatangan kawan-kawan semua, hidup buruh, hidup buruh," ujar seorang koordinator lapangan saat pembubaran massa aksi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Tak hanya itu, aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi juga tetap mengawal proses pembubaran. Para buruh yang kembali ke tempat masing-masing juga tampak berterima kasih dan melambaikan tangan ke petugas keamanan.

Sebagai informasi, buruh membawa 11 tuntutan utama. Di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, serta penolakan upah murah.

Selain itu, buruh juga menyoroti ancaman PHK yang dipicu dinamika ekonomi global. Isu ini menjadi salah satu kekhawatiran utama pekerja, terutama di sektor industri.

Tak hanya itu, buruh turut mendorong reformasi pajak dengan tuntutan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua (JHT), dan pensiun.

Isu lain yang disuarakan mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel, hingga moratorium industri semen akibat kelebihan pasokan.

Dalam sektor ketenagakerjaan informal, buruh juga menuntut penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen. Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 serta pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu turut masuk dalam daftar tuntutan.

