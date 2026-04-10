Hari Pertama ASN WFH, Polda Metro Klaim Ada Pengurangan Volume yang Signifikan

Volume kendaraan di Jakarta diklaim menurun pada hari pertama penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Polda Metro Jaya menyebut kondisi lalu lintas lebih lengang dibanding hari-hari sebelumnya.

”Saat ini saya sedang memantau seluruh wilayah Jakarta, memang terlihat hari ini ada perbedaan yang cukup signifikan dilihat dari volume kendaraan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan WFH itu terlihat dari pantauan arus lalu lintas,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, Jumat (10/4/2026).

Sejak pagi, jumlah kendaraan yang melintas terpantau turun cukup drastis. Dampaknya, sejumlah titik yang biasanya padat kini lebih terkendali.

”Dari pagi tadi, kami pantau memang ada pengurangan volume yang cukup signifikan,” kata eks Kapolres Metro Jakarta Pusat itu.

Beberapa ruas utama seperti Jalan Jenderal Sudirman terlihat lebih lancar. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Asia Afrika hingga Gerbang Pemuda yang biasanya dipenuhi antrean kendaraan.

”Kemudian bertemu beberapa ruas jalan lain seperti Asia Afrika, Gerbang Pemuda, yang memang biasanya di Layang Ladokgi itu terjadi antrean yang cukup panjang, sampai jam segini, termasuk juga yang akses masuk Jakarta yang dari wilayah barat ke timur, memang terlihat meriah namun tidak sampai terjadi kepadatan,” ujarnya.

Situasi di Simpang Susun Semanggi juga menunjukkan perubahan signifikan. Titik yang kerap macet kini tidak lagi dipenuhi antrean panjang, meski perlambatan masih terjadi di beberapa lokasi.

”Saat ini yang kami pantau di beberapa ruas jalan di antaranya yang dari arah barat, Slipi ke arah timur ke Semanggi. Ini tidak lebih disebabkan karena faktor crossing,” tuturnya.

Ia menambahkan, perlambatan tersebut dipicu oleh pertemuan jalur busway, akses tol dalam kota, serta arteri dari Slipi menuju Semanggi. Namun kondisi keseluruhan tetap terkendali tanpa kemacetan parah.