Harry Kane Jadi Incaran Bayern Muenchen, Tawaran Terbaru Capai Rp1,33 Triliun

Harry Kane dari Inggris berlari saat pertandingan Grup C Babak Kualifikasi UEFA EURO 2024 antara Inggris dan Makedonia Utara di Old Trafford pada 19 Juni 2023 di Manchester, Inggris. (Foto: Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Dalam usahanya untuk memperkuat opsi serangan mereka, Bayern Muenchen menunjukkan tekad dalam perburuan striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Pada Minggu (8/7/2023), klub Jerman tersebut mengajukan tawaran kedua dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemain asal Inggris tersebut.

Bayern Muenchen awalnya menawarkan €70 juta (sekitar Rp1,13 triliun) untuk Kane, namun kini mereka meningkatkan penawaran mereka sebesar €10 juta, sehingga totalnya mencapai €80 juta (sekitar Rp1,33 triliun). Informasi ini dikonfirmasi oleh pakar transfer terkenal, Fabrizio Romano, melalui akun Twitter-nya. Romano juga menyebutkan bahwa proposal tersebut mencakup bonus tambahan, seperti yang dilaporkan oleh @Plettigoal.

❗️Excl. News #Kane: Understand FC Bayern has submitted a second offer now! #COYS

➡️ New offer: €80m + add-ons!

First offer (€70m + add-ons) was rejected.

Harry Kane, he definitely wants to join FC Bayern now! 🔴@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/f6rUxSVgte

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2023

Raksasa Bayern Muenchen sangat membutuhkan striker yang haus gol, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski ke Barcelona selama musim 2022/23. Mengakui kemampuan luar biasa Kane dalam mencetak gol, Bayern Muenchen telah meningkatkan upaya mereka untuk membawanya ke Allianz Arena.

Namun, Tottenham Hotspur menolak tawaran pertama Bayern Muenchen untuk Kane bulan lalu. Tanpa patah semangat, klub Jerman tersebut kini meningkatkan penawarannya menjadi €80 juta, dengan tambahan bonus, dalam upaya untuk mendapatkan jasa sang striker berbakat.

Harry Kane sendiri dikabarkan bersedia pindah ke Bayern Muenchen selama bursa transfer musim panas 2023. Meskipun dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia, Kane belum berhasil memenangkan trofi besar sepanjang karirnya baik di klub maupun timnas Inggris.