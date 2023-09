Harry Warganegara Ternyata Jago Keuangan, Dirut PT Berdikari yang Pistolnya Meletus

Hari-hari ini, nama Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara menjadi ramai gara-gara meletusnya senjata api di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin (17/4/2023). Lalu siapakah sosok Harry Warganegara?

Pria kelahiran 1971 ini, berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana Business management & Finance di City University of New York. Pengalamannya di banyak bidang, mulai industri keuangan yang pernah digelutinya semasa bergabung dengan National Westminster Bank Plc New York City, Bear & Sterns New York City dan Fund Asia Investment Bank, Bank PDFCI menangani Corporate Finance, Fund Rising dan Restructuring.

Harry juga pernah bergabung dengan Henan Putihrai Sekuritas, sebagai Senior Vice President menangani Investment Banking, Corporate Structure, Merger Acquisition. Dalam bidang properti, Harry pernah menjabat sebagai Presiden Direktur pada Pacific Metro Realty (Owning Company of Menara Imperium) dan PT Prabu Budi Mulia (Owning Company of Crowne Plaza Hotel).

Pria kelahiran Palembang ini juga merupakan salah satu pendiri BUMD di Sulawesi Barat, yaitu PT Sulbar Group dan menjabat sebagai Presiden Direktur pada tahun 2010-2013. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama pada Sulbar Energi Group dan Krakatau Steel Global Trading/PT Krakatau Natural Resources. Hingga kemudian pada 2 April 2020, beliau ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Berdikari

Sejak 2 April 2020, Harry Warganegara dterpilih sebagai Dirut PT Berdikari (Persero). Dirinya sempat dipercaya sebagai Chief de Mission (CdM) kontingen Indonesia untuk SEA Games 2019 di Filipina. Penetapan Harry sebagai CdM dilakukan Ketua Umum KOI, Erick Thohir pada 3 September 2019.