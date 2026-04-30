Hasil 331 Perkara Inkrah, 'Gunungan' Narkoba dan Senpi Dimusnahkan Kejari Jakpus

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) memusnahkan berbagai barang bukti dari ratusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Kamis (30/4/2026).

Pemusnahan ini mencakup beragam jenis barang, mulai dari narkotika hingga senjata api rakitan.

Kegiatan yang digelar di halaman kantor Kejari Jakpus itu dipimpin langsung Kepala Kejari Jakpus, Antonius Despinola, dan dihadiri perwakilan pengadilan, kepolisian, bea cukai, serta instansi terkait lainnya.

Sebanyak 331 perkara sepanjang tahun 2025 menjadi sumber barang bukti yang dimusnahkan. Di antaranya narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,4 kilogram, ganja sekitar 2,6 kilogram, 517 butir ekstasi, tembakau sintetis lebih dari 1,2 kilogram, hingga puluhan ribu butir obat terlarang.

Tak hanya itu, aparat juga memusnahkan barang bukti berupa senjata tajam, senjata api rakitan, hingga soft gun yang dinilai berpotensi membahayakan jika kembali beredar.

Proses pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang. Untuk narkotika, Kejari Jakpus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional menggunakan alat incinerator agar zat berbahaya tersebut benar-benar hancur dan tidak dapat digunakan kembali.

Sementara senjata api rakitan dan senjata tajam dipotong menggunakan mesin hingga menjadi bagian kecil.

"Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti dan rampasan negara dari perkara yang sudah inkrah berdasarkan putusan pengadilan," kata Antonius, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, pemusnahan ini merupakan bagian dari tugas jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan secara menyeluruh, termasuk terhadap barang bukti.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta menghindari penumpukan barang bukti di gudang penyimpanan.

"Pemusnahan ini kami lakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," terangnya.

Kejari Jakpus berharap kegiatan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang tuntas, dari penanganan perkara hingga pemusnahan barang bukti.