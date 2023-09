Hasil Analisa Chatbot AI Google Bard Ngawur pada Demo Pertama

Mesin pencari yang menggunakan chatbot sudah menjadi tren. Tak lama setelah kedatangan ChatGPT, Google langsung merespon dengan mengumumkan uji publik chatbot miliknya, Bard, pada Senin, (6/2/2023).

Bard ingin memastikan bahwa Google masih merupakan mesin pencari terbesar, dibandingkan dengan ChatGPT milik OpenAI dan Bing milik Microsoft. Google berjanji untuk membuat Bard lebih banyak tersedia dalam beberapa minggu mendatang.

Sebagai promosinya, Google membagikan pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh Bard. Antara lain adalah pertanyaan ini: Penemuan baru apa dari Teleskop Luar Angkasa James Webb yang dapat saya ceritakan kepada anak saya yang berusia 9 tahun?

Bard memberikan tiga poin jawaban, termasuk yang menyatakan bahwa teleskop generasi setelah Hubble itu adalah yang mengambil gambar pertama dari sebuah planet di luar tata surya. Sayangnya, jawaban itu dinilai tidak tepat oleh sejumlah astronom.

Menurut informasi dari situs NASA, foto pertama exoplanet tersebut diambil pada tahun 2004, 14 tahun sebelum peluncuran Teleskop James Webb ke luar angkasa.

Ahli astrofisika Grant Tremblay men-tweet bahwa "JWST tidak mengambil 'gambar pertama dunia di luar tata surya kita'". Dia mengungkapkan kekecewaannya atas tanggapan Google Bard.

Bruce Mackintosh, direktur University of California Observatory di UC Santa Cruz, juga menunjukkan kesalahan tersebut. "Berbicara sebagai seseorang yang memotret exoplanet 14 tahun sebelum JWST diluncurkan, menurut Anda apakah kita harus mencari contoh yang lebih baik?" dia berkata.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".

the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h

— Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023

Dalam cuitan lanjutan, Tremblay mengatakan dia senang contoh dalam pertanyaan tersebut mendukung chatbots di bidang tempat dia bekerja. Namun, dia mengatakan chatbot sering keliru.

“Akan menarik untuk melihat masa depan di mana perangkat dapat mendiagnosis sendiri kesalahan.” Seperti yang dicatat Tremblay, kecenderungan untuk dengan percaya diri berbicara informasi palsu sebagai fakta telah menjadi masalah besar dengan chatbot yang didukung kecerdasan buatan (AI) selama bertahun-tahun. Karena sistem ini pada dasarnya dilengkapi secara otomatis, ini sering dianggap "menakjubkan", yaitu manipulasi data.

Alih-alih meminta bukti fakta untuk menjawab pertanyaan, chatbot mempelajari banyak teks dan menganalisis pola untuk mencari tahu kata mana yang muncul setelah kata berikutnya dalam kalimat.

Artinya, itu adalah probabilistik dan tidak deterministik. Seorang pakar AI menyebut mereka "generator buruk". "Saya khawatir Google dan chatbot lainnya saat ini membanjiri internet dengan informasi palsu dan tidak benar," kata pakar tersebut.

Microsoft, yang baru ini meluncurkan mesin pencari baru bertenaga AI Bing, juga telah mencoba memecahkan masalah ini dengan memberdayakan pengguna. "Karena Bing didukung oleh AI, kejutan dan kesalahan akan terjadi." Baca penafian Microsoft di pengumuman pertama perusahaan. "Bersikaplah realistis, bagikan umpan balik Anda agar kami dapat belajar dan berkembang!"

Tentu saja pakar Google Jane Park, yang juga tertarik dengan Bard.Menurutnya, kejadian terkini menunjukkan pentingnya prosedur pengujian yang ketat. "Ini adalah sesuatu yang kami mulai minggu ini dengan program kepercayaan diri," katanya. Park mengatakan Google akan menggabungkan umpan balik eksternal dengan pengujian internal untuk memastikan respons Bard memenuhi standar kualitas, keamanan, dan data real-time.