Hasil Arsenal Vs West Ham: Drama VAR di Ujung Laga Bikin The Gunners Raih 3 Angka

Senin, 11 Mei 2026 - 02:17 WIB

Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium pada Minggu (10/5) malam WIB.

Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard. Namun, West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir VAR.

Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin dari 36 pertandingan.

Arsenal unggul lima poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga.

West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada satu tingkat di wilayah aman.

Jalannya pertandingan

Arsenal menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-9, Trossard nyaris membawa tim tamu unggul lewat dua peluang beruntun dari sepak pojok.

Sundulan pertamanya ditepis kiper West Ham, sementara percobaan keduanya membentur mistar gawang.

The Gunners terus mendominasi penguasaan bola melalui permainan umpan pendek. Riccardo Calafiori mengancam lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola melebar tipis dari sasaran.

West Ham memberikan perlawanan. Arsenal kemudian kehilangan Ben White akibat cedera pada menit ke-28. Martin Zubimendi masuk menggantikan White, sementara Declan Rice digeser ke posisi bek kanan.

Perubahan tersebut membuat lini tengah Arsenal kehilangan keseimbangan. West Ham mulai lebih agresif dan beberapa kali merepotkan pertahanan tim tamu.

Menjelang turun minum, Taty Castellanos hampir membawa West Ham unggul lewat sundulan terbang, tetapi David Raya melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap 0-0.

Pada babak kedua, Arteta kembali mengubah komposisi tim dengan mengembalikan Rice ke lini tengah. Calafiori ditarik keluar untuk digantikan Cristhian Mosquera.

Arsenal masih kesulitan membongkar pertahanan rapat West Ham hingga pertengahan babak kedua. Sementara itu, tuan rumah beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat.

David Raya kembali menjadi penyelamat Arsenal pada menit ke-78 setelah menggagalkan peluang emas Mateus Fernandes dalam situasi satu lawan satu.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-83. Martin Odegaard menemukan ruang di kotak penalti West Ham sebelum memberikan umpan matang kepada Trossard. Pemain

Belgia itu sukses menuntaskannya menjadi gol dan membawa Arsenal unggul 1-0.

West Ham menyamakan kedudukan pada injury time melalui Callum Wilson dari sepak pojok. Namun, pemain Arsenal melakukan protes karena Pablo dianggap mengganggu David Raya.

Wasit Chris Kavanagh kemudian meninjau tayangan VAR dan memutuskan menganulir gol tersebut. Arsenal pun menang 1-0.

Susunan pemain

West Ham United (3-4-2-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek; Summerville, Taty Castellanos

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; White (Zubimendi 28’, Havertz 67’), Saliba, Gabriel, Calafiori (Mosquera 46’); Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze (Odegaard 67’), Trossard; Gyokeres