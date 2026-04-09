Hasil BAC 2026: Tiwi/Fadi Jungkalkan Ganda Unggulan Korea Selatan

Ganda putri Indonesia Amallia "Tiwi" Pratiwi/Siti Fadia membungkam ganda Korea Selatan Baek Ha-na/Lee So-hee pada 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026, Kamis, untuk melaju ke perempat final.

Dikutip dari BWF, pada pertandingan di Ningbo Olympic Center, Ningbo, China, itu, Tiwi/Fadia menang dua gim 21-17 dan 21-16 atas Baek/Lee.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi balasa Tiwi/Fadia yang terakhir kali bersua Baek/Lee di Piala Sudirman 2025, di mana mereka harus kandas lewat rubber gim.

Tiwi mengatakan bahwa kekalahan di Istora Gelora Bung Karno tersebut menjadi modal berharga baginya untuk dapat menaklukkan lawannya itu.

"Sebenarnya, pada pertemuan terakhir, walaupun kalah, kami bisa mengimbangi," kata Tiwi dikutip dari PBSI, Kamis.

Sementara itu Fadia mengungkapkan bahwa di pertemuan pertama menghadapi Baek/Lee memang posisinya masih baru dipasangkan dengan Tiwi dan belum saling terkoneksi dalam penerapan skema permainan.

Namun saat ini, Fadia mengaku bahwa sudah bisa saling terhubung dengan pola dan gaya permainan dari rekan setimnya tersebut dan membuktikan diri bisa menjungkalkan unggulan ketiga BAC 2026.

"Untuk pola permainan, meskipun kami mengikuti pola main lawan tetapi kami tidak terlalu santai dan terburu-buru untuk 'membunuh'," tutur Tiwi mengenai kunci kemenangannya hari ini.

Pada gelaran turnamen kali ini, Tiwi/Fadia tidak ingin memberikan target yang tinggi karena memang baru kembali dipasangkan oleh tim kepelatihan pada Januari lalu.

"Target kami selangkah demi selangkah dulu karena kami juga belum sering bertemu dengan pemain level atas, karena baru di pasangkan Januari lalu. Jadi kami mau mengukur kemampuan kami dan kalau bisa, kami mau bersaing secepatnya," ujar Fadia.

Di perempat final, Tiwi/Fadia masih menunggu calon lawan antara ganda Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi atau ganda Malaysia Ong Xin Yie/Carmen Ting yang masih akan berlaga di 16 besar.