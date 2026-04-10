AdvertisementAdvertisement
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
main-logo
main-logo
raket

Hasil BJK Cup 2026: Libas India 3-0, Tim Tenis Putri Indonesia Tempel Ketat Korea Selatan

Ibnu Naufal
Jumat, 10 April 2026 - 07:20 WIB
Share
Aldila Sutjiadi dan Christopher Rungkat saat berlaga di SEA Games (Foto: NOC)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung
KecilBesar

Tim nasional tenis putri Indonesia tampil gemilang dengan membungkam tuan rumah India 3-0 pada laga lanjutan Piala Billie Jean King (BJK) Grup I Zona Asia/Oseania di New Delhi, Kamis (9/4/2026). Kemenangan telak ini memperkukuh posisi Indonesia di persaingan papan atas klasemen.

Kemenangan Merah Putih dibuka melalui perjuangan epik Priska Madelyn Nugroho. Tampil di partai tunggal pertama, Priska dipaksa bermain selama 3 jam 6 menit sebelum akhirnya menundukkan Vaishnavi Adkar.

Sempat kehilangan set pertama melalui tie-break, Priska menunjukkan mental baja dengan merebut set kedua yang juga harus diselesaikan lewat tie-break. Di set penentuan, ia mendominasi enam dari sembilan gim terakhir untuk mengunci kemenangan 6-7(7), 7-6(3), 6-3.

Janice Tjen Tampil Dominan

Di partai tunggal kedua, petenis peringkat 41 dunia, Janice Tjen, menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Janice tampil dominan dan hanya membutuhkan waktu 1 jam 3 menit untuk mengalahkan Sahaja Yamalapalli dengan skor telak 6-2, 6-1.

Hanya berselang 20 menit untuk beristirahat, Janice kembali turun ke lapangan untuk bermain di sektor ganda berpasangan dengan Aldila Sutjiadi. 

Ganda putri andalan Indonesia yang berada di jajaran Top 50 WTA ini sukses menyempurnakan kemenangan tim menjadi 3-0. Mereka menundukkan pasangan Rutuja Bhosale/Ankita Raina dua set langsung, 6-3, 7-6(4), dalam waktu 1 jam 29 menit.

Laga Krusial Penentu Puncak Klasemen Hari Ini

Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Indonesia di BJK Cup 2026. Sebelumnya, anak asuh kapten Christopher Rungkat ini sukses menumbangkan Selandia Baru 2-1 dan melibas Mongolia 3-0.

Dengan sistem round robin, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup I Asia/Oseania, tepat di bawah Korea Selatan. Posisi ketiga hingga keenam secara berurutan diisi oleh Thailand, India, Selandia Baru, dan Mongolia.

Untuk menjaga peluang finis di dua besar dan lolos ke babak playoff November mendatang, Indonesia akan melakoni laga krusial penentu puncak klasemen melawan Korea Selatan pada hari ini, Jumat (10/4/2026). Setelah itu, rangkaian pertandingan fase grup akan ditutup dengan menghadapi Thailand pada Sabtu (11/4/2026).

0 suka
0 bookmark
Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com