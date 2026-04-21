Hasil Coppa Italia: Comeback! Inter Milan Lolos ke Final Usai Singkirkan Como 3-2

Hakan Calhanoglu dari FC Internazionale Milano merayakan gol pertama timnya bersama Petar Sucic selama pertandingan Semifinal Coppa Italia antara FC Internazionale dan Como di San Siro pada 21 April 2026 di Milan, Italia. (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Inter Milan sukses memastikan satu tempat di partai final Coppa Italia (Piala Italia) musim ini usai menaklukkan perlawanan sengit Como dengan skor tipis 3-2 pada leg kedua babak semifinal di Stadion San Siro, Selasa (21/4) waktu setempat.

Kemenangan I Nerazzurri diraih lewat skenario comeback yang sensasional. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, skuad tuan rumah mampu membalikkan keadaan berkat sepasang gol (brace) Hakan Calhanoglu dan gol telat Petar Sucic. Mengingat leg pertama di markas Como berakhir imbang 0-0, Inter berhak melenggang ke partai puncak dengan keunggulan agregat 3-2.

Menariknya, skenario pertandingan ini seolah menjadi deja vu bagi kedua tim. Pada pertemuan di pentas Serie A tanggal 12 April lalu, Inter juga sempat tertinggal 0-2 lebih dulu dari skuad asuhan Cesc Fabregas, sebelum akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-3.

Kejutan Como di Awal Laga

Tampil tanpa kapten Lautaro Martinez dan bek Alessandro Bastoni yang masih dibekap cedera, Inter sempat dikejutkan oleh permainan agresif tim tamu sejak peluit awal dibunyikan.

Como sukses memecah kebuntuan pada menit ke-32. Berawal dari penetrasi Ignace van der Brempt di sisi kanan pertahanan Inter, umpan tariknya ke kotak penalti sukses disambar oleh Martin Baturina untuk menaklukkan kiper Josep Martinez.

Memasuki babak kedua, penderitaan publik San Siro bertambah saat laga baru berjalan tiga menit (48'). Memanfaatkan umpan akurat dari Nico Paz yang memotong kesalahan umpan Piotr Zielinski, Lucas Da Cunha melepaskan tembakan kaki kiri terukur ke sudut bawah gawang yang menggandakan keunggulan Como menjadi 2-0.

Amukan Calhanoglu dan Gol Penentu Sucic

Tertinggal dua gol tidak membuat mental pasukan tuan rumah runtuh. Momentum kebangkitan Inter akhirnya dimulai pada menit ke-69. Hakan Calhanoglu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima sodoran umpan dari Petar Sucic. Bola yang sedikit berbelok arah sukses merobek jaring gawang Como dan mengubah skor menjadi 1-2.

Calhanoglu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86 untuk menyamakan kedudukan. Gelandang asal Turki itu berhasil melepaskan diri dari pengawalan dan menanduk umpan silang Sucic dengan leluasa dari jarak dekat.

Di saat laga seolah akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, Petar Sucic muncul sebagai pahlawan penentu kemenangan Inter pada menit ke-89. Lewat skema lemparan ke dalam cepat dan umpan satu-dua (give and go) dengan Calhanoglu, Sucic melepaskan tembakan kaki kanan melengkung ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau kiper Como.

Skor 3-2 untuk kemenangan Inter bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Inter Milan tinggal menanti pemenang antara Atalanta dan Lazio untuk mereka hadapi pada partai final Coppa Italia yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Mei mendatang.