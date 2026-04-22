Hasil Coppa Italia: Tepis 4 Penalti Beruntun, Edoardo Motta Bawa Lazio ke Final Tantang Inter Milan

Kiper Edoardo Motta dari SS Lazio beraksi selama pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia antara Atalanta BC dan SS Lazio di New Balance Arena pada 22 April 2026 di Bergamo, Italia. (Foto: Marco Mantovani/Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Penjaga gawang muda Lazio, Edoardo Motta, tampil sebagai pahlawan usai menyelamatkan empat tendangan penalti secara beruntun dalam drama adu penalti melawan Atalanta. Aksi heroik tersebut sukses mengantarkan I Biancocelesti melaju ke partai Final Coppa Italia (Piala Italia) musim ini.

Bermain di New Balance Arena, Bergamo pada leg kedua babak semifinal, Rabu (22/4) malam waktu setempat, duel Atalanta kontra Lazio berlangsung sangat alot. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit (agregat sama kuat 3-3).

Pada babak adu tos-tosan yang menegangkan tersebut, Lazio keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Motta menjadi bintang utama dengan mementahkan eksekusi empat pemain Atalanta berturut-turut, yakni Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic, dan Charles De Ketelaere. Sementara itu, dua gol penalti penentu kemenangan Lazio dieksekusi dengan sempurna oleh Gustav Isaksen dan Kenneth Taylor.

Drama Saling Balas Gol di Menit Kritis

Jalannya pertandingan di waktu normal sejatinya tidak kalah dramatis. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, tensi laga memanas di paruh kedua. Atalanta sempat mengira mereka telah memecah kebuntuan lewat gol Ederson, namun wasit menganulirnya setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kiper Motta oleh Nikola Krstovic.

Kebuntuan akhirnya benar-benar pecah pada menit ke-84. Berawal dari sepak pojok Mattia Zaccagni, bek Alessio Romagnoli sukses melepaskan diri dari kawalan Berat Djimsiti untuk melepaskan tendangan voli jarak dekat yang merobek gawang tuan rumah.

Namun, keunggulan Lazio hanya bertahan selama dua menit. Sama seperti skenario pada leg pertama, Atalanta langsung merespons kilat. Pada menit ke-86, tembakan Mario Pasalic dari luar kotak penalti berbelok arah usai membentur Kenneth Taylor, membuat Motta salah langkah dan skor kembali imbang 1-1.

Gol Dianulir di Babak Perpanjangan Waktu

Tensi tinggi berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Atalanta kembali harus menelan pil pahit ketika gol jarak dekat Giacomo Raspadori pada menit ke-96 dianulir oleh VAR. Peninjauan ulang memastikan bahwa Zappacosta, yang memberikan assist, telah lebih dulu berada dalam posisi offside.

Laga pun harus ditentukan lewat adu penalti yang akhirnya menjadi panggung pertunjukan bagi Edoardo Motta. Kemenangan ini memastikan langkah skuad asuhan Maurizio Sarri menuju partai puncak.

Di laga Final Coppa Italia yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Mei mendatang, Lazio sudah ditunggu oleh lawan tangguh sekaligus pemuncak klasemen sementara Serie A, Inter Milan, yang sehari sebelumnya lolos secara dramatis mengalahkan Como.