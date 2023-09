Hasil Drawing Liga Champions: PSG vs Bayern Muenchen, Liverpool vs Madrid

Hasil drawing Liga Champions atau undian 16 besar Liga Champions memunculkan laga-laga seru, yakni Paris Saint Germain vs Bayern Muenchen dan Liverpool vs Real Madrid.

Drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 telah digelar pada hari ini, Senin (7/11/2022) mulai pukul 18.00 WIB, di Nyon, Swiss.

Proses drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal UEFA, Giorgio Marchetti.

PSG dipastikan bersua Bayern Munchen terjadi di babak 16 besar Liga Champions.

Duel seru lain dalam babak 16 besar adalah AC Milan vs Tottenham Hotspur, Inter Milan vs FC Porto, dan Eintracht Frankfurt vs Napoli.

Dalam drawing atau undian Liga Champions tim-tim pengisi pot unggulan (juara grup) dan non-unggulan (runner up grup) saling dipertemukan dengan menyertakan sejumlah ketentuan.

Pertama, tim dari liga yang sama tidak akan saling bertemu di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Selain itu, UEFA juga memastikan tim-tim yang sebelumnya satu grup selama babak penyisihan, tak akan kembali bersua di fase 16 besar.

Babak 16 besar Liga Champions 2022 akan berlangsung dengan sistem dua leg. Tim yang berstatus unggulan berhak memainkan partai tandang terlebih dahulu.

Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada tanggal 14,15 dan 21,22 Februari 2023. Sementara leg kedua diagendakan mentas pada tanggal 7,8 dan 14,15 Maret 2023.

Final Liga Champions 2023 akan digelar di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki, pada 10 Juni 2023.

Per musim ini, UEFA juga menghapuskan peraturan agresivitas gol tandang pada babak knockout alias fase gugur.

Karena itu, apabila agregat dua tim yang berduel di 16 besar Liga Champions tetap sama kuat usai melakoni sepasang pertandingan, perpanjangan waktu akan diberlakukan.

Andai usai babak perpanjangan waktu kedudukan juga masih berimbang, adu penalti bakal dilakukan untuk mencari pemenang.

Hasil Drawing Liga Champions Babak 16 Besar:

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter Milan vs FC Porto

PSG vs Bayern Munchen

