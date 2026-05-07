Hasil Drawing Piala AFF U19: Indonesia di Grup A Bareng Vietnam-Myanmar

Tim nasional (Timnas) Indonesia berada di Grup A berdasarkan hasil pengundian Piala AFF U19 2026 yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/5/2026).

Pengambilan pot undian yang dilakukan legenda PSMS Medan Iwan Karo-Karo, Indonesia berada di pot satu yang berisi Thailand dan Australia.

Berdasarkan hasil pengundian, di Grup A Indonesia selaku tuan rumah, akan berhadapan dengan Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Sedangkan di Grup B ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara Australia, Kamboja, dan Filipina tergabung di Grup C.

Perhelatan yang diikuti 11 negara tersebut akan dilaksanakan 1 Juni hingga 14 Juni 2026 yang diberi nama ASEAN U19 Boy's Bank Sumut Championship 2026.

Optimistis

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thoir dalam kesempatan yang sama mengaku optimis Indonesia berada di Grup A tersebut."Sebagai Tim Nasional, kita tidak perlu kalah sebelum bertanding," ujarnya.

Ia menyakini anak-anak asuh pelatih Nova Arianto itu akan memberikan yang terbaik pada ajang sepak bola internasional tersebut."Kita kasih kepercayaan sepenuhnya. Kalau ada PSSI pasti yang terbaik lah,"ujarnya.

Vietnam Lawan Berat

Jika tim U19 Vietnam memenangkan Kejuaraan U19 Asia Tenggara 2026, sepak bola Vietnam akan melengkapi koleksi gelarnya di semua tingkatan di kawasan Asia Tenggara, termasuk U17, U19, U23, dan tim nasional, selama periode 2025-2026.

Sebelumnya, tim U19 Vietnam telah menjalani pemusnahan latihan dari tanggal 19 April hingga saat ini, sebagai persiapan untuk Kejuaraan U19 Asia Tenggara 2026 dan Kualifikasi Piala Asia U20 2027. Seluruh tim diharapkan akan menjalani pemusnahan latihan dan pertandingan persahabatan di Jepang dari tanggal 18 hingga 26 Mei sebelum berkompetisi di turnamen regional tersebut.

Tergabung dalam satu grup dengan tuan rumah Indonesia diperkirakan akan menghadirkan banyak tantangan bagi tim U19 Vietnam dalam persaingan memperebutkan tempat di babak selanjutnya. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman dan mengasah kemampuan mereka melawan lawan-lawan kuat di kawasan ini.

Sesuai format turnamen, tim-tim akan berkompetisi dalam format round-robin di babak penyisihan grup. Tiga tim teratas dari setiap grup, bersama dengan tim peringkat kedua dengan performa terbaik, akan melaju ke semifinal.