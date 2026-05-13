Hasil Inter Milan Vs Lazio: Menang 2-0, Nerazzurri Juara Copa Italia!

Inter Milan menjuarai Coppa Italia (Piala Italia) 2025/2026 setelah mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 pada partai final di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (14/5/2026) WIB.

Dua gol kemenangan Nerazzurri masing-masing dicetak oleh bunuh diri Adam Marusic (14') dan Lautaro Martinez (35').

Kemenangan itu memastikan Nerazzurri meraih gelar kedua mereka musim ini setelah sebelumnya merebut trofi kampiun Liga Italia (Serie A) 2025/2026.

Jalannya pertandingan

Pada laga tersebut, Inter tampil dominan sejak awal dan langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama hadir pada menit ke-12 melalui sundulan sang kapten Lautaro Martinez, tetapi bola masih melebar dari gawang Lazio.

Inter akhirnya membuka keunggulan dua menit kemudian. Umpan Federico Dimarco disundul Marcus Thuram di kotak penalti, bola sempat dibelokkan Marusic sebelum masuk ke gawang sendiri. Skor menjadi 1-0.

Setelah itu, skuad asuhan pelatih Cristian Chivu terus menekan pertahanan Lazio dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat Martinez yang memanfaatkan umpan Denzel Dumfries.

Menjelang turun minum, Inter tetap mendominasi jalannya laga. Namun, tidak ada tambahan gol hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan dua gol untuk tim Biru-Hitam tersebut.

Babak kedua

Setelah turun minum, tempo pertandingan sedikit menurun. Inter tetap menguasai permainan, sementara Lazio berusaha mencari celah untuk memperkecil ketinggalan.

Inter nyaris kebobolan pada menit ke-75 saat Boulaye melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun, bola berhasil diantisipasi Josep Martinez tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya.

Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Inter Milan menutup laga dengan kemenangan 2-0 sekaligus memastikan gelar Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klub.

Hasil ini juga menjadi pencapaian positif bagi Cristian Chivu pada musim pertamanya sebagai pelatih kepala Inter Milan.

Nerazzurri kini tercatat sebagai tim tersukses kedua di ajang Coppa Italia dengan koleksi 10 trofi, berada di bawah Juventus yang telah meraih 15 gelar.

Susunan pemain

Lazio: Edoardo Motta-pg, Nuno Tavares, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic (Manuel Lazzari, 72’), Kenneth Taylor, Patric (Nicolo Rovella, 46'), Toma Basic (Pedro 78’), Mattia Zaccagni (Boulaye Dia, 72’), Tijjani Noslin, Gustav Isaksen (Matteo Cancellieri, 66’)

Inter Milan: Josep Martinez-pg, Alessandro Bastoni (Carlos Augusto, 77’), Manuel Akanji, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Petar Sucic (Henrikh Mkhitaryan, 68’), Piotr Zielinski, Nicolo Barella, Denzel Dumfries (Luis Henrique, 68’), Lautaro Martinez (Yoan Bonny, 77’), Marcus Thuram (Andy Diouf, 82’).