Hasil Kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS Berjudul VIBE

Cetak sejarah, pertama kali dua anggota boy band terbesar Korea Selatan BIGBANG dan BTS berkolaborasi melahirkan lagu terbaru. Mereka adalah Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS yang berkolaborasi menghasilnya lagu VIBE.

Kolaborasi ini juga merupakan perilisan pertama Taeyang dalam enam tahun. Sehingga, lagu ini pun sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Dijuluki "Kings of K-Pop", BIGBANG adalah salah satu boy band terlaris sepanjang masa, memenangkan lebih dari 100 penghargaan, berada di "Daftar Konser Terbaik" New York Times, dan meraih "Best Worldwide Act" di Penghargaan MTV Eropa, seperti mengutip dari siaran pers, Jakarta, Sabtu (14/01/2023).

Selain membuat sejarah dengan band, Taeyang juga merupakan artis solo yang berprestasi. Dia merilis empat album yang sangat sukses termasuk dua album yang menduduki #1 di chart Album Dunia Billboard dengan serangkaian hit termasuk "Eyes, Nose, Lips" yang memenangkan " Song of the Year” di semua acara penghargaan utama Korea.

Karena Taeyang dan Jimin adalah vokalis dengan kemampuan menari yang luar biasa, kolaborasi mereka sangat lancar dan tanpa cela. Taeyang dan Jimin mengambil bagian dalam komposisi lagu bersama dengan Teddy, kolaborator lama dan produser untuk Taeyang dan BIGBANG.

Teddy juga merupakan Produser Utama dan Direktur Kreatif BLACKPINK serta Pendiri THEBLACKLABEL.Beberapa yang juga berpartisipasi adalah barisan penulis lagu dan produser yang mapan di Kush, Vince, dan 24 dari THEBLACKLABEL.