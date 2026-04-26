Hasil Kualifikasi Mario Aji dan Veda Ega di Spanyol

Minggu, 26 April 2026 - 10:10 WIB

Pembalap Idemetsu Honda Mario Aji akan memulai balapan utama dari urutan ke-17 pada Moto2 Spanyol yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4).

Pembalap Indonesia tersebut harus puas berada di urutan ke-17 pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Sabtu malam WIB.

Super Mario langsung memulai sesi kualifikasi Q2 berbekal hasil menjanjikan selama sesi latihan yang berlangsung pada Jumat.

Namun di sesi Q2, Mario gagal menampilkan performa impresif di Sirkuit Jerez.

Mario pada awal sesi mengukir catatan waktu 1 menit 40,386 detik.

Perlahan namun pasti, Mario terus mencoba mempertajam catatan waktunya hingga di akhir sesi memperoleh catatan waktu 1 menit 40,205 detik.

Hasil tersebut masih belum cukup untuk menggeser catatan waktu terbaik yang dibukukan oleh pembalap KTM Collin Veijer yang mengemas 1 menit 39,101 detik.

Veda Ega Kesulitan

Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama harus puas memulai start dari urutan ke-17 Moto3 Spanyol.

Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Sabtu, pembalap asal Indonesia ini masih begitu kesulitan untuk bisa menerobos di urutan terdepan.

Pada sesi Q1, Veda Ega Pratama memulai dengan cukup menjanjikan.

Perlahan namun pasti, Veda tampil menerobos masuk ke urutan sepuluh besar.

Veda terus mempertajam catatan waktu terbaiknya dengan mencatatkan 1 menit 46,103 detik dan menempati posisi kedua dalam Q1 sekaligus menemani pembalap CODE Motorsports Ruche Moodley, yang menjadi pembalap tercepat, melangkah ke sesi Q2.

Kesulitan dialami Veda ketika memasuki Q2. Veda mencoba untuk mempertajam terus catatan waktunya. Namun itu masih belum cukup untuk bisa menembus 10 besar.

Veda akhirnya menyerah dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,738 detik atau selisih +1,668 detik dari Maximo Quiles yang menjadi pembalap tercepat di sesi kali ini.