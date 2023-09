Persela Bungkam Persijap 2-0 di Partai Perdana Liga 2

Laga Persela Vs Persijap dalam Liga 2 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (10/9/2023)

Persela Lamongan berhasil memetik poin penuh di laga perdana Liga 2 2023/2024 kontra Persijap Jepara di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (10/9/2023) petang.

Tampil di hadapan pendukung La Mania, Laskar Joko Tingkir -julukan Persela- membungkam tim tamu lewat kemenangan 2-0

Pasukan Djajang Nurjaman baru memecah kebuntuan di menit ke-43 melalui kaki Silvio Escobar. Tim asal Lamongan kemudian menggandakan keunggulan melalui sundulan bek jangkung Jonathan Campbell di menit ke-55.

Jalannya laga

Persela mengambil inisiatif serangan sejak laga dimulai. Hasilnya beberapa peluang berhasil tercipta dari kaki Kimd Doh Hyun hingga Zulhas Zamrun yang diplot sebagai motor serangan Laskar Joko Tingkir bersama Silvio Escobar.

Sementara Persijap sesekali berhasil memanfaatkan kelengahan Persela yang tampak masih belum padu dalam urusan bertahan.

Silvio Escobar mendapat peluang emas di menit ke-33. Sayang, umpan manis dari Lee Yu Jun gagal dikonversikan Silvio yang tinggal berhadapan one on one dengan kiper. Finishing lewat bola chipnya justru melambung ke atas jala gawang Francisco.

Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-43. Setelah menyia-nyiakan banyak peluang, kinj Silvio berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan half volley memanfaatkan umpan Rufiud Drajad di sisi kiri pertahanan Persijap.

Gol Silvio sekaligus menjadi sajian penutup di babak pertama, di mana tuan rumah unggul sementara 1-0 atas Persijap.

Djajang Nurdjaman melakukan beberapa rotasi di kubu Persela. Rotasi itu berbuah manis, 10 menit babak kedua berjalan, Laskar Joko Tingkir berhasil menambah keunggulan melalui pemain asingnya Campbell.

Gol dikreasikan melui servis sepak pojok yang langsung disambar Campbell melalui sundulannya dan gagal diantisipasi kiper Persijap. 2-0 tuan rumah memimpin.

Kedua tim berbalas serangan di penghujung akhir babak kedua. Namun, tak ada satupun gol tambahan tercipta bagi kedua tim hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Daftar Susunan Pemain Persela dan Persijap:

Persela (4-3-3): Yogi Triyana (GK), Jonathan Campbell, Ikhwan Ciptady, Rafiud Drajat, Syarful Mudawam, Ade Jantra, Kim Dohyun, Lee Yujun, Rahel Radiansyah, Zulham Zamrun (C), Silvio Escobar

Persijap (4-4-2): Andriyas Francisco (GK), Adam Aditya, Fauzie Panguripan, Fikron Afriyanto, Mojtaba Lotfi Jaliseh, Haru Nakagaki, Irfan Afghoni, Restu Muhamad Akbar, Rifan Nahumarury, Indra Arya, Iqmal Nur Samsu (C)