Hasil Liga Champions: Benzema Cetak Gol ke-90, Real Madrid Gulung 10 Pemain Chelsea 2-0

Karim Benzema dan Marco Asensio sukses mencetak gol saat Real Madrid mengalahkan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain 2-0 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Kamis (13/4/2023) dini hari WIB.

Pada jalannya pertandingan di babak awal João Félix sempat mengancam bagi The Blues pada tahap awal, namun Madrid segera menemukan ritme permainan. Vinícius Júnior menjadi ancaman yang konstan bagi tim tamu, sehingga tidak mengherankan ketika ia berhasil mengendalikan umpan Dani Carvajal dan melepaskan tembakan Bola sempat ditepis Kepa, namun Benzema langsung menyambar bola muntahnya menjadi gol. Tuan rumah unggul 1-0. Gol Benzema menjadi gol Liga Champions UEFA ke-90 untuknya.

Chelsea mencoba untuk menyamakan keunggulan dengan serangan cepat dua menit berselang. Sterling meneruskan umpan silang Reece James dari kanan, tetapi sepakannya bisa ditepis Courtois dengan gemilang.

Lima menit selepas jeda Madrid sudah langsung mengancam ketika Vinicius menerobos sisi kanan pertahanan Chelsea lalu memberikan bola kepada Benzema. Penyerang Prancis itu kemudian mengirimkan umpan ke Modric yang melepaskan tendangan melengkung namun belum membuahkan gol.

Chelsea coba langsung menekan Real Madrid dan mendapatkan peluang pada menit ke-47. Mendapatkan sodoran Enzo Fernandes, Joao Felix melepaskan tendangan terarah di kotak penalti yang terblokir Courtois.

Chelsea harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Ben Chilwell kena usir wasit seusai menghentikan Rodrygo di depan kotak penalti. Kehilangan satu pemain membuat Chelsea kesulitan untuk menyamakan kedudukan.

Keunggulan jumlah pemain berhasil Madrid manfaatkan untuk terus mengurung lawan. Tim tuan rumah menambah keunggulan pada menit ke-74 lewat pemain pengganti Marco Asensio setelah meneruskan sodoran Vinicius Junior.

Unggul dua gol membuat Madrid sedikit menurunkan tempo serangan. Namun, Chelsea tetap kesulitan untuk membangun serangan mereka karena kalah jumlah pemain dan harus menyerah kalah dua gol tanpa balas.

Susunan Pemain

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga (Rüdiger 71); Valverde, Kroos (Tchouameni 84), Modrić (Ceballos 81); Rodrygo (Asensio 71), Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Kepa; Koulibaly (Cucurella 55), Thiago Silva (Mount 75), Fofana; James, Kanté (Gallagher 75), Enzo Fernández, Kovačič, Chilwell; Sterling (Havertz 65), João Félix (Chalobah 65)

