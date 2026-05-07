Hasil Liga Europa: Comeback Epik Freiburg Hancurkan Braga

Sejarah baru saja tertulis dengan tinta emas di Europa-Park Stadium. Melalui perjuangan yang menguras emosi, SC Freiburg berhasil memastikan diri melaju ke final Liga Europa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub.

Sempat tertinggal agregat dua gol, tim asuhan Julian Schuster ini tampil menggila dan membalikkan keadaan untuk menyingkirkan wakil Portugal, Braga, dengan skor 3-1 (agregat 4-3) pada Jumat dini hari WIB.

Kartu Merah Penentu Laga

Laga baru berjalan tujuh menit saat drama dimulai. Bek Braga, Mario Dorgeles, diusir wasit setelah menjatuhkan Jan-Niklas Beste dalam posisi peluang gol 100%.

Unggul jumlah pemain, Freiburg langsung mengurung pertahanan lawan tanpa ampun.

Gol pemecah kebuntuan hadir di menit ke-19. Lukas Kuebler mencetak gol "keberuntungan" setelah bola sapuan pemain Braga justru memantul badannya dan bersarang di gawang. Stadion bergemuruh, harapan mulai membumbung tinggi.

Manzambi dan Kuebler Jadi PahlawanSebelum babak pertama usai, Johan Manzambi menggandakan keunggulan lewat tendangan melengkung spektakuler dari luar kotak penalti. Skor 2-0 membuat agregat menjadi imbang 3-3.

Puncaknya terjadi di menit ke-72. Berawal dari umpan manis Vincenzo Grifo, Lukas Kuebler kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan tajam ke pojok gawang. Freiburg unggul 3-0 dan secara virtual memimpin agregat.

Akhir yang Menegangkan

Braga sempat memberikan perlawanan sengit di menit-menit akhir lewat sundulan Pau Victor (79'). Gol tersebut membuat sisa pertandingan menjadi horor bagi pendukung tuan rumah. Beruntung, kiper Noah Atubolu tampil sigap melakukan penyelamatan krusial di masa injury time untuk menjaga keunggulan timnya.

Menuju Istanbul

Kemenangan ini mengantarkan Freiburg ke partai puncak di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Di sana, mereka sudah dinanti oleh raksasa Inggris, Aston Villa, yang lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Nottingham Forest berkat kemenangan mantap 4-0.