Hasil Liga Inggris Everton Vs Liverpool: The Reds Menang Dramatis

Minggu, 19 April 2026 - 23:23 WIB

Liverpool meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Everton pada laga Derbi Merseyside yang digelar di Stadion Hill Dickinson pada Minggu malam WIB.

Ini menjadi derbi pertama yang berlangsung di markas baru Everton setelah pindah dari Goodison Park.

The Reds unggul lebih dulu lewat gol Mohamed Salah dan disamakan oleh Beto sebelum Virgil van Dijk memastikan kemenangan untuk Liverpool.

Kemenangan ini mengantarkan Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 55 poin dari 33 pertandingan, terpaut tiga angka dari Aston Villa di posisi keempat.

Sementara itu, Everton gagal naik ke zona Eropa. Tuan rumah menempati peringkat 10 dengan 47 poin, terpaut satu poin dari Chelsea yang berada di urutan enam.

Jalannya Laga

Liverpool membuka keunggulan lebih dulu melalui Mo Salah pada menit ke-29. Gol tersebut tercipta setelah Cody Gakpo mengirim umpan terobosan akurat yang diselesaikan Salah dengan tenang melewati Jordan Pickford.

Gol ini juga menjadi yang kesembilan bagi Salah dari total 15 penampilannya di Derbi Merseyside.

Sebelumnya, Everton sempat mencetak gol lebih dulu lewat Iliman Ndiaye pada menit ke-27. Namun, gol tersebut dianulir karena Jake O’Brien yang memberikan assist sudah berada dalam posisi offside.

Babak Kedua

Everton mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Kiernan Dewsbury-Hall mengirim umpan silang rendah dari sisi kiri yang sukses disambar Beto di depan gawang.

Gol tersebut diwarnai insiden benturan yang membuat kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili mengalami cedera dan harus digantikan oleh Freddie Woodman.

Everton kembali mendapat pukulan setelah bek andalan mereka, Jarrad Branthwaite, harus ditarik keluar pada menit ke-87 akibat cedera.

Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Liverpool akhirnya memastikan kemenangan di masa injury time.

Kapten Liverpool Virgil van Dijk mencetak gol penentu pada menit ke-90+11 lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Dominik Szoboszlai, setelah memenangi duel dengan James Tarkowski. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 Liverpool atas rival sekotanya tersebut.

Susunan Pemain:

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite (Keane 87'), Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; McNeil (George 80'), Ndiaye, Beto (Barry 73')

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili (Woodman 58'); Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson (Kerkez 86'); Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz (Mac Allister 84'), Gakpo (Frimpong 84'); Isak (Ngumoha 72')