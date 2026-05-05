Madura United Gebuk Bali United 2-0: Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!

Madura United sukses memetik kemenangan krusial dalam misi menjauh dari jeratan degradasi. Menjamu Bali United di Stadion Gelora Bangkalan pada Selasa (5/5/2026) sore WIB, Laskar Sape Kerrab tersebut tampil perkasa dan menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini menjadi suntikan nyawa yang luar biasa bagi Madura United. Tambahan tiga poin membawa mereka naik ke peringkat 14 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin.

Kini, Iran Junior dkk unggul lima angka dari Persis Solo yang tertahan di zona merah.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan enam menit, publik Bangkalan langsung bersorak. Iran Junior berhasil memecah kebuntuan lewat penyelesaian dingin yang mengubah skor menjadi 1-0.

Tersengat gol cepat tersebut, Bali United mencoba membalas. Skuad Serdadu Tridatu tampil agresif menggempur pertahanan tuan rumah, namun disiplinnya lini belakang Madura United membuat skor tipis ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. Jual beli serangan terjadi sejak peluit dibunyikan. Drama sempat tercipta pada menit ke-55 saat Madura United mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya, eksekusi Brandao Junior berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Bali United, Mike Hauptmeijer.

Namun, Brandao Junior menunjukkan mental bajanya. Pada menit ke-75, Madura United kembali mendapatkan peluang dari titik putih. Kali ini, striker asal Brasil itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sepakan kerasnya sukses mengoyak jala gawang lawan sekaligus menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Hingga wasit meniup peluit panjang, Bali United gagal mengejar ketertinggalan. Skor 2-0 bertahan untuk kemenangan manis tuan rumah. Dengan hasil ini, langkah Madura United untuk tetap bertahan di kasta tertinggi musim depan kini terbuka semakin lebar.

Susunan pemain:

Madura United: Diky Indriyana (GK), Gio Numberi, Ahmad Rusadi, Pedro Monteiro, Roger Bonet (Ruxi), Jordy Wehrmann (C), Kerim Palic, Iran Junior, Taufany Muslihuddin, Fransiskus Alesandro, Junior Brandao.

Pelatih: Rakhmat Basuki.

Bali United: Mike Hauptmeijer (GK), Kadek Arel, Bagas Adi Nugroho, Joao Vitor Ferrari, Tim Receveur (C), Kadek Agung, Teppei Yachida, Thijmen Goppel, Rahmat Arjuna, Irfan Jaya, Boris Kopitovic.

Pelatih: Johnny Jansen.