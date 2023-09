Hasil Man City vs Arsenal: Gol Tunggal Nathan Ake Tendang “Meriam London” dari Piala FA

Hasil dari Man City vs Arsenal pada putaran keempat Piala FA dimenangkan City setelah menang 1-0 di Etihad Stadium pada Sabtu (28/1/2023) dini hari WIB.

Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama sebelum Nathan Ake mencetak gol kemenangan City pada pertengahan babak kedua.

Hasil ini membuat langkah Arsenal di Piala Fa terhenti. Sedangkan, The Citizens melaju ke babak 16 besar.

Man City vs Arsenal pada menit awal City mendapatkan peluang pada menit ke-8. Erling Haaland lepas dari posisi offside sebelum melepaskan tendangan yang masih dihalau Matt Turner setelah dia dengan cepat keluar kotak penalti untuk mengganggu pergerakan Haaland.

Kevin De Bruyne nyaris mencetak gol Arsenal saat bola tembakan melengkungnya dari luar kotak penalti sedikit meleset dari target.

Arsenal memiliki peluang bagus pada menit ke-32. Leandro Trossard melepaskan umpan silang ke tiang dekat dan disambar Eddie Nketiah, tetepi arah bola masih melenceng tipis dari target.

Kedua saling menyerang di sisa waktu babak pertama. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum . Skor tetap 0-0.

City kembali bermain agresif setelah babak kedua dimulai. Arsenal dipaksa lebih bertahan di 10 menit awal babak kedua, tetapi City kesulitan menciptakan ancaman serius.

Tim tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-64. Berawal dari tembakan Julian Alvarez yang membentur tiang, Jack Grealish kemudian menguasai bola rebound.

Gelandang asal Inggris itu kemudian memberikan bola ke Nathan Ake untuk dituntaskan menjadi gol. Skor menjadi 1-0.

Dua menit berselang, Arsenal nyaris menyamakan kedudukan. Umpan silang Granit Xhaka gagal disambar Eddie Nketiah karena lebih dahulu dipotong pemain City.

Arsenal kembali mengancam gawang City pada menit ke-87. Gabriel Martinelli mengirimkan umpan silang ke kotak penalti, tetapi para pemain Arsenal gagal menyambut bola tersebut.

Tidak ada gol tambahan atau penyeimbang yang dicetak sampai laga tuntas. Manchester City sukses mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0.

